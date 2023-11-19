Свято наближається: 3 різдвяні фільми на вечір для гарного настрою

В Україну наближається справжня зима. У деяких містах вже випав перший сніг, що створює казкову атмосферу та відчуття наближення свят. Саме час розпочати сезон перегляду різдвяних фільмів.

24 Канал пропонує подивитися 3 святкові фільми, які додадуть затишку та тепла у цей холодний вечір. Це ідеальний варіант для завершення вихідних у колі сім'ї.

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"Сім'я Клаусів", 2020

Маленький Жуль – ненависник свят. Коли його дідусь раптово занедужує, хлопець дізнається про чарівну спадщину своєї сім'ї й розуміє, що він – єдиний, хто може врятувати Різдво.

"Сім'я Клаусів": дивіться онлайн трейлер фільму

"У дусі Різдва", 2022

Кіно навчає нас вірити в неможливе.допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Цей святковий комедійний мюзикл точно сподобається і дорослим, і малим. Ебенезер Скрудж – скупий, егоїстичний, неприємний і самотній старий, якого напередодні свят відвідують три Духи Різдва – минулого, сьогодення та майбутнього. Це змушує головного героя пригадати, як колись любив, побачити, яким насправді є зараз та побачити свою смерть – на самоті.

"У дусі Різдва": дивіться онлайн трейлер фільму

"Незабутнє Різдво", 2022

Ця стрічка з Ліндсі Логан у головній ролі стала однією з найочікуваніших прем'єр 2022 року. У комедії Ліндсі зіграла роль розпещеної спадкоємиці, яка напередодні Різдва відпочивала на гірськолижному курорті. Через нещасний випадок дівчина втратила пам'ять та потрапила на свято до затишного будинку вдівця-невдахи, який сам виховує доньку.

"Незабутнє Різдво": дивіться онлайн трейлер фільму