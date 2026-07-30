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30 липня, 10:10
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Без гучних драм: 5 теплих фільмів про самотність у великому місті, які діють краще за обійми

Влада Пономарьова

Інколи після важкого дня хочеться подивитися кіно, яке просто прийме тебе з усіма думками й дасть відчуття спокою. Велике місто часто виснажує своїм шумом, але саме в ньому найлегше знайти тихі куточки та людей, які відчувають те саме.

24 Канал зібрав кілька фільмів про міську самотність, які не пригнічують, а огортають теплом і діють краще за будь-які обійми.

"Труднощі перекладу" (2003)

Виснажений кризою середнього віку актор і молода дівчина, яка почувається чужою поряд зі своїм чоловіком, випадково перетинаються в барі токійського готелю. Разом вони блукають неоновими вулицями Токіо, діляться нічними розмовами та знаходять одне в одному несподіваний порятунок від відчуження. Ця стрічка загортає глядачів в ніжне відчуття затишку, бо нагадує, що навіть серед мільйонів чужих людей завжди можна зустріти того, хто зрозуміє твою тишу без зайвих слів.

"Труднощі перекладу": дивіться трейлер фільму онлайн

"Ідеальні дні" (2023)

Головний герой Хіраяма щодня прибирає токійські туалети, слухає старі рок-касети в авто, знімає світло та тіні на плівкову камеру й читає книжки перед сном. Його життя здається максимально простим, але саме в цій непохитній рутині він знаходить глибокий спокій і гармонію з навколишнім світом. Цей фільм вчить помічати красу в щоденних дрібницях.

"Ідеальні дні": дивіться трейлер фільму онлайн

"Чунцінський експрес" (1994)

У шумі та метушні вечірнього Гонконгу двоє самотніх поліцейських переживають розрив зі своїми коханими й шукають нові орієнтири. Їхні шляхи перетинаються з таємничою жінкою в перуці та дівчиною з фастфуду, яка потайки змінює інтер'єр у чужій квартирі. Фільм дарує неймовірне відчуття тепла завдяки яскравій неоновій естетиці, гарній музиці та щирій вірі в те, що кожного з нас чекає випадкова, але рятівна зустріч.

"Чунцінський експрес": дивіться трейлер фільму онлайн

"Вона" (2013)

Письменник Теодор важко переживає розлучення й щодня повертається до своєї порожньої квартири в місті майбутнього. Все змінюється, коли він купує операційну систему зі штучним інтелектом, чий голос швидко стає для нього найріднішим. Цей фільм нагадує про важливість щирості й сміливості бути вразливим у світі, де люди все частіше ховаються за своїми екранами.

"Вона": дивіться трейлер фільму онлайн

"Патерсон" (2016)

Водій автобуса, на ім'я Патерсон, щодня прямує тим самим маршрутом скромним містечком, слухає уривки розмов пасажирів і записує власні вірші в блокнот. Його життя складається з малих ритуалів: прогулянки з собакою, вечірнього кухля пива в барі та теплих розмов з дружиною. Ця кінокартина захоплює своєю спокійною атмосферою, переконуючи, що навіть у звичній рутині є своя особлива краса.

"Патерсон": дивіться трейлер фільму онлайн

Якщо вам до душі такі атмосферні історії, перегляньте також нашу добірку меланхолійних фільмів. Там ми зібрали ще більше стрічок для вечорів, коли хочеться уповільнити час.

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