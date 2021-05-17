5 драматичних фільмів, які руйнують стереотипи про СНІД

Всесвітня організація охорони здоров'я визначила, що кожного року у третю неділю травня світ відзначає Днем пам'яті померлих від СНІДу. Редакція Кіно 24 зробила підбірку фільмів, які допомагають позбутись стереотипів про хворобу, адже вона може зачепити кожного: від звичайного підлітка до всесвітньо відомої зірки.

В історії кінематографа небагато фільмів, які розкривають життя людей, хто змушений роками боротись та жити з цією невиліковною хворобою. Часто, через стигматизацію, їм доводиться стикатися з жорстокістю суспільства. Ми підготували добірку фільмів, які руйнують стереотипи про хворобу СНІДу.

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Сьогодні важливо в будь-який незрозумілій ситуації залишатися людьми – і переглянути фільми, які надихнуть вас на це.

Фільми, що руйнують стереотипи про СНІД

1. Джіа

Рік: 1998

Оригінальна назва: Gia

Байопік розповідає про життя і смерть відомої революційної манекенниці Джії Марі Каранджи (Анджеліна Джолі). В основу фільму лягли записи щоденника Джії, розповіді родичів та друзів. Фільм детально описує весь її короткий, але стрімкий життєвий шлях. У фільмі чудово зображені наслідки відсутності розуміння та підтримки від сім'ї та друзів, що в результаті і приводить до згасання життя моделі. Джіа була першою жінкою в світі, офіційною причиною смерті якої став вірус імунодефіциту.

2. Звичайне серце

Рік: 2014

Оригінальна назва: The Normal Heart

Події фільму відбувається на тлі початку 80-их років минулого століття, коли США переживали чергову хвилю сексуальної революції. Це призвело до стрімкого зростання хворих ВІЛ. Кілька нью-йоркців намагаються привернути увагу влади і суспільства до проблеми поширення вірусу. Активіст Нед Вікс (Марк Руффало) після смерті свого друга від СНІДу налаштований вивчити природу захворювання, щоб зрозуміти, як зупинити епідемію.

3. Ліки

Рік: 1995

Оригінальна назва: The Cure

Історія про одинадцятирічного хлопчика Декстера (Джозеф Маццелло), який заразився ВІЛ після невдалого переливання крові. Хлопці зі школи влаштували булінг, ґрунтуючись на судженні: якщо він хворий на СНІД, значить він нетрадиційної орієнтації. Через це Декстер перестав виходити з дому. Незабаром він зближується зі своїм сусідом Еріком (Бред Ренфро), який переймається співчуттям і має намір знайти для нього ліки. Одного разу хлопці дізнаються, що в Новому Орлеані є лікар, який лікує СНІД, і відправляються туди на човні по Міссісіпі.

4. 3 голки

Рік: 2005

Оригінальна назва: 3 needls

Фільм розповідає три історії. У Китаї молода мати (Люсі Лью) торгує кров'ю на чорному ринку, чим провокує епідемію ВІЛ. У ПАР черниця Клара (Хлоя Севіньї), щоб запобігти поширенню СНІДу серед місцевих жителів, укладає угоду з корумпованим власником плантації. У Монреалі порно-актор Деніс (Шон Ешмор) приховує від колег діагноз, щоб зберегти роботу, бо він змушений фінансово забезпечувати мати.

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5. Далласький клуб покупців

Рік: 2013

Оригінальна назва: Dallas Buyers Club

Електрик Рон Вудруф (Метью МакКонахі) після нещасного випадку на роботі потрапив до лікарні, де у нього виявили СНІД. Після невдалого лікування за допомогою препарату, рекомендованого Міністерством охорони здоров'я США, він знаходить мексиканський аналог, який відрізняється позитивним ефектом, і вирішує зайнятися його продажем. Слух про діагноз Рона швидко поширився в маленькому містечку, майже всі друзі від нього відвернулися, а сам він змушений був піти з улюбленої роботи.