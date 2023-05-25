У розмові з журналістами видання GQ, Джеймс Ганн поділився власним рейтинговим списком фільмів – екранізацій коміксів. Переглядайте стрічки й обирайте собі для кіносеансу на вихідні.

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5 улюблених фільмів режисера Джеймса Ганна

Тож, супергеройський комедійний фільм "Дедпул" 2016 року посів п’яте місце у списку Джеймса Ганна, поруч з його улюбленим кінокоміксом "Вартові галактики". Головну роль у ньому зіграв Раян Рейнольдс.

"Дедпул": дивіться трейлер

На четвертому місці у списку перебуває культовий класичний детективний фільм Пак Чан Ука з 2003 року під назвою "Олдбой". Фільм розповідає про О Де Су, якого 15 років ув’язнюють у камері, схожій на готельний номер, не знаючи ні особи свого викрадача, ні його мотивів.

Джеймс Ганн вважає цю стрічку "новим винаходом екшену" та визначає її як піонера нової ери корейського кіно, що продовжує просуватися й донині. Режисер "Вартових галактики" також доповнив: "Як фільм, він просто неймовірно кінематографічний, неймовірно барвистий, справді якийсь огидний, але водночас і красивий. І шокуючий в кінці, це працює на кожному рівні".

"Олдбой": дивіться трейлер

Третє місце посів фільм "Виправдана жорстокість" режисера Девіда Кроненберга, який вийшов у 2005 році й був адаптацією графічного роману Джоша Вагнера та Вінса Локка, опублікованого в 1997 році. Джеймс Ганн підкреслив: "Коли я побачив "Виправдану жорстокість", я, як і про "Олдбоя", не знав, що це на чомусь засноване. Я не знав, що він заснований на романі, і я точно не знав, що він заснований на коміксах. Я просто дивився на це як на сам фільм, тому йому не потрібно було нічого відповідати, не потрібно було нічого долати. Це був просто дивовижний фільм сам по собі".

"Виправдана жорстокість": дивіться трейлер

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На другому місці у списку режисера перебуває культовий фільм Річарда Доннера "Супермен" 1978 року, який, за словами Джеймса Ґанна, мав значний вплив на його життя. Режисер сам визнає: "Цей фільм важливий для мене з точки зору історії, це чудовий фільм, але це також був фільм, який я бачив у дитинстві, який сильно вплинув на моє життя. Пам’ятаю, коли я був дитиною, я бачив "Зоряні війни", і це був такий великий чарівний момент для мене, і це був наступний великий чарівний фільм".

"Супермен": дивіться трейлер

На першому місці в рейтингу Джеймса Ганна займає анімаційний фільм "Людина-павук: Навколо всесвіту" з 2018 року. "Цей фільм працює від початку до кінця, у ньому немає бед-біту. Дія неймовірна, емоції неймовірні. Я просто не думаю, що існує кращий фільм про супергероїв", – зазначив режисер.

"Людина-павук: Навколо всесвіту": дивіться трейлер