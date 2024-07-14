Не лише "Месники": 2 небанальні фільми про супергероїв
Фільми про супергероїв можуть захопити увагу глядача завдяки епічним битвам між героями та одвічною темою боротьби між добром та злом. Хоча кіновсесвіт Marvel домінує на великому екрані з франшизою "Месники", існує чимало інших не менш цікавих супергеройських стрічок.
Останніми роками кіно про супергероїв збирає шалені касові збори. Та люди з надможливостями цікавили режисерів багато років поспіль. Кіно 24 розповість про небанальні супергеройські фільми.
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"Хенкок"Рік випуску: 2008
Рейтинг IMDb: 6.4
Актори: Вілл Сміт, Шарліз Терон, Джейсон Бейтман
На відміну від традиційних супергероїв, Хенкок – це алкоголік і невдаха, який хоч і володіє надзвичайними здібностями, але не має ані бажання, ані вміння використовувати їх на благо суспільства. Його дії часто призводять до руйнувань і обурення з боку жителів Лос-Анджелеса. Але все змінюється, коли він рятує життя Рея Ембрі, який пропонує допомогти Хенкоку стати справжнім героєм.
"Хенкок": дивіться трейлер онлайн
"Невразливий"Рік випуску: 2000
Рейтинг IMDb: 7.3
Актори: Брюс Вілліс, Семюел Л. Джексон, Робін Райт
Психологічний трилер розповідає історію Девіда Данна, єдиного вижилого в жахливій залізничній катастрофі. Він виявляє, що він має надлюдську силу і невразливість. Девід є протилежністю іншого героя – Елайджи, який отримав переломи рук і ніг навіть у лоні матері. Він вважає, що Девід є справжнім супергероєм, і намагається переконати його використати свої здібності для боротьби зі злом.
"Невразливий": дивіться трейлер онлайн
Ці два фільми пропонують інший погляд на жанр супергеройських історій. Вони показують, що навіть серед супергероїв є місце для недосконалості, людських слабкостей і складних моральних виборів.