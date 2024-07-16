Теніс – неймовірно цікавий вид спорту, який з кожним роком стає все більш популярним. Якщо ви також є його прихильниками, то обов'язково дивіться фільми, які сьогодні рекомендує редакція Кіно 24.

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"Суперники"

Рік: 2024

2024 Жанр: спортивний/романтика

Арт Дональдсон – чемпіон Турніру Великого шлему, однак він втратив запал до гри, який був раніше. Його дружина Таші починає тренувати чоловіка, аби він знову зміг перемагати. Вона, до речі, раніше також була тенісисткою. Жінка відправляє Арта взяти участь у турнірі, який називається Challenger. Поки Дональдсон готується до змагань, то дізнається, що він гратиме з колишнім коханим Таші.

"Суперники": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вімблдон"

Рік: 2004

2004 Жанр: комедія/романтика

Пітер пережив низку невдач, тому приймає рішення більше не займатися спортом. Аби не сидіти вдома, він починає працювати тренером у фітнес-клубі. Однак він ще має шанс здобути перемогу на Вімблдоні. Пітер неочікувано просто вражає своїми результатами. Крім того, чоловік зустрічає тенісистку Лізі Бредбері. У них зароджується романтична історія кохання, яка допомагає добитися шалених успіхів.

"Вімблдон": дивіться онлайн трейлер фільму

"Битва статей"

Рік: 2017

2017 Жанр: спортивний/комедія

Тенісний матч 1973 року зібрав навколо себе 100 мільйонів глядачів, які спостерігали за грою з різних куточків світу. Змагання на корті відбуваються між тенісисткою Біллі Джин Кінг та ветераном спорту Боббі Ріггсом. Жінка хоче, аби суперники були рівними, попри різницю статей, однак чоловік вважає зовсім інакше.

"Битва статей": дивіться онлайн трейлер фільму

Сподіваємося, що серед наших читачів є шанувальники тенісу. Якщо це саме ви, то обов'язково зберігайте добірку фільмів від нашої редакції. Вони мають сподобатися усім, хто полюбляє такий вид спорту.