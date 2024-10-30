Стосунки, що приречені на провал: 5 найкращих фільмів про токсичне кохання

Якщо ви не прихильник старомодних романтичних комедій зі щасливим кінцем, вас може зацікавити протилежні фільми – історії про токсичні та хворобливі стосунки, де парам не судилося бути разом. Ці стрічки показують людські недоліки, деструктив у відносинах і те, що любов перемагає не завжди.

Кіно 24 розповість про фільми, що зображають безладні токсичні стосунки. Вони по-справжньому можуть вразити глядача, підкресливши не плюси, а недоліки романтики та кохання.

До слова Від них кров холоне в жилах: 5 фільмів, які треба подивитися в ніч Геловіну

"Вічне сяйво чистого розуму"

Це один з рідкісних фільмів, де Джим Керрі не постає у своєму звичному комедійному амплуа. Стрічка розповідає про стосунки Джоеля та Клементини, які є абсолютними протилежностями. Джоель – нудний консерватор, який завжди чимось не задоволений, а Клем – розкута емоційна дівчина з барвистим волоссям.

Вони живуть у світі майбутнього, де можна керувати спогадами. Через невдачі у стосунках вони стирають спогади одне про одного, але потім знову й знову відновлюють свій роман.

"Вічне сяйво чистого розуму": дивіться трейлер онлайн

"Загублена"

Один з найпопулярніших фільмів про токсичні стосунки розповідає про Емі, яка раптово зникає напередодні річниці її весілля. Головним підозрюваним стає її чоловік Нік.

І Емі, і Нік вдають людей, якими насправді не є. Їм не вдається постійно дотримуватися цього образу, а тому кожен з них прагне знищити одне одного. У фільмі вдало поєднався злочин та історія про невдалі стосунки.

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"Шлюбна історія"

Сюжет обертається навколо історії режисера Чарлі та його дружини-акторки Ніколь, які розлучаються. Пара, яка раніше була закоханою та щасливою, розповідає про все те, що спричинило їхнє розставання та як події вплинули на їхнього сина.

Ця історія показує реальні проблеми, з якими дуже часто стикаються подружні пари. Глядач прикутий до телеекрана через цю емоційну розповідь, яка є дуже глибокою та відвертою. Багато тих, хто пройшов розлучення, побачать у стрічці свій життєвий досвід.

"Шлюбна історія": дивіться трейлер онлайн

"Блакитний Валентин"

Культовий фільм 2010-х років зосереджений на невдалих стосунках Діна і Сінді, які намагаються врятувати їхній шлюб. Вони були пристрасною закоханою парою, поки в їхньому романі не почали з'являтися тріщини.

У фільмі чесно та реалістично показують проблеми тривалих стосунків і те, які болісні моменти можуть ставатися у парі.

"Блакитний Валентин": дивіться трейлер онлайн

"(500) днів літа"

Романтичний та щирий фільм показує пару, які є кардинально різними. Том – безнадійний романтик, а секретарка Саммер – взагалі не вірить у кохання. Том закохується у дівчину, але вона не може відповісти взаємністю.

Стосунки головних героїв – нещасливі, хоч би скільки романтики у них не було. Хоч фільм завершується доволі позитивно, загалом він розповідає історію роману, що приречений на провал.

"(500) днів літа": дивіться трейлер онлайн