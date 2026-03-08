Про боротьбу й неймовірну силу: 3 фільми, які має побачити кожна дівчина

Щороку 8 березня відзначається Міжнародний день боротьби за права жінок. Довгий час Росія нав'язувала нам, що це свято "весни та краси", але останніми роками, на щастя, все більше українців розуміють, про що насправді ця дата.

24 Канал розповість про фільми, які має побачити кожна дівчина. Якщо ви якраз шукали, що подивитися ввечері, зберігайте добірку.

Теж цікаво Що подивитися з хлопцем: 3 фільми, які йому сподобаються

Які фільми має побачити кожна дівчина?

"За статевою ознакою" (2018)

Рейтинг IMDb: 7.1/10

Сюжет розгортається навколо Рут Бадер Гінзбург – випускниці юридичного факультету Гарвардського та Колумбійського університетів. Вона – амбітна дівчина з видатними здібностями, але все одно зіштовхується з дискримінацією за статевою ознакою.

Головна героїня прагне стати верховним суддею США, проте не може влаштуватися на роботу в адвокатські агенції лише через те, що є дівчиною.

"За статевою ознакою": дивіться онлайн трейлер фільму

"Суфражистка" (2015)

Рейтинг IMDb: 6.9/10

На початку XX століття у Великій Британії розвивається рух суфражисток, що кардинально змінює життя Мод Воттс. Вона приєднується до жінок, які борються за рівністю та право голосу. Проте вони стикаються з поліцією.

Мод та інші суфражистки наражають себе на небезпеку, ризикують роботою, домом, сім'ями та життям задля боротьби за права жінок.

"Суфражистка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Джой" (2015)

Рейтинг IMDb: 6.6/10

У фільмі розповідається про Джой Мангано, яка створює унікальний пристрій – швабру із самостійним віджимом. Завдяки винаходу жінки створюється компанія "Мережа домашніх покупок". Головна героїня досягає неймовірного успіху, але водночас стикається з випробуваннями, що перевіряють її характер на стійкість.

"Джой": дивіться онлайн трейлер фільму

Які фільми про жіночу силу подивитися?