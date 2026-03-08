24 Канал розповість про фільми, які має побачити кожна дівчина. Якщо ви якраз шукали, що подивитися ввечері, зберігайте добірку.
Теж цікаво Що подивитися з хлопцем: 3 фільми, які йому сподобаються
Які фільми має побачити кожна дівчина?
"За статевою ознакою" (2018)
- Рейтинг IMDb: 7.1/10
Сюжет розгортається навколо Рут Бадер Гінзбург – випускниці юридичного факультету Гарвардського та Колумбійського університетів. Вона – амбітна дівчина з видатними здібностями, але все одно зіштовхується з дискримінацією за статевою ознакою.
Головна героїня прагне стати верховним суддею США, проте не може влаштуватися на роботу в адвокатські агенції лише через те, що є дівчиною.
"За статевою ознакою": дивіться онлайн трейлер фільму
"Суфражистка" (2015)
- Рейтинг IMDb: 6.9/10
На початку XX століття у Великій Британії розвивається рух суфражисток, що кардинально змінює життя Мод Воттс. Вона приєднується до жінок, які борються за рівністю та право голосу. Проте вони стикаються з поліцією.
Мод та інші суфражистки наражають себе на небезпеку, ризикують роботою, домом, сім'ями та життям задля боротьби за права жінок.
"Суфражистка": дивіться онлайн трейлер фільму
"Джой" (2015)
- Рейтинг IMDb: 6.6/10
У фільмі розповідається про Джой Мангано, яка створює унікальний пристрій – швабру із самостійним віджимом. Завдяки винаходу жінки створюється компанія "Мережа домашніх покупок". Головна героїня досягає неймовірного успіху, але водночас стикається з випробуваннями, що перевіряють її характер на стійкість.
"Джой": дивіться онлайн трейлер фільму
Які фільми про жіночу силу подивитися?
"Коко до Шанель" – це історія про життя легендарної французької модної дизайнерки Коко Шанель. Жінка стала обличчям світу великої моди, але перед тим пройшла чимало випробувань.
"Дівчина з тату дракона" – Гаррієт Вагнер зникла безвісти 40 років тому, проте її дядько впевнений, що дівчину вбили, а злочинцем є хтось із членів родини. Розкрити правду мають журналіст Мікаель Блумквіст і хакерка Лісбет Саландер.