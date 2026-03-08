24 Канал расскажет о фильмах, которые должна увидеть каждая девушка. Если вы как раз искали, что посмотреть вечером, сохраняйте подборку.
Какие фильмы должна увидеть каждая девушка?
"По половому признаку" (2018)
- Рейтинг IMDb: 7.1/10
Сюжет разворачивается вокруг Рут Бадер Гинзбург – выпускницы юридического факультета Гарвардского и Колумбийского университетов. Она – амбициозная девушка с выдающимися способностями, но все равно сталкивается с дискриминацией по половому признаку.
Главная героиня стремится стать верховным судьей США, однако не может устроиться на работу в адвокатские агентства только из-за того, что является девушкой.
"Суфражистка" (2015)
- Рейтинг IMDb: 6.9/10
В начале XX века в Великобритании развивается движение суфражисток, что кардинально меняет жизнь Мод Уоттс. Она присоединяется к женщинам, которые борются за равенство и право голоса. Однако они сталкиваются с полицией.
Мод и другие суфражистки подвергают себя опасности, рискуют работой, домом, семьями и жизнью ради борьбы за права женщин.
"Джой" (2015)
- Рейтинг IMDb: 6.6/10
В фильме рассказывается о Джой Мангано, которая создает уникальное устройство – швабру с самостоятельным отжимом. Благодаря изобретению женщины создается компания "Сеть домашних покупок". Главная героиня достигает невероятного успеха, но одновременно сталкивается с испытаниями, проверяющими ее характер на устойчивость.
Какие фильмы о женской силе посмотреть?
"Коко до Шанель" – это история о жизни легендарного французского модного дизайнера Коко Шанель. Женщина стала лицом мира большой моды, но перед тем прошла немало испытаний.
"Девушка с татуировкой дракона" – Харриет Вагнер пропала без вести 40 лет назад, однако ее дядя уверен, что девушку убили, а преступником является кто-то из членов семьи. Раскрыть правду должны журналист Микаэль Блумквист и хакер Лисбет Саландер.