О борьбе и невероятной силе: 3 фильма, которые должна увидеть каждая девушка

Ежегодно 8 марта отмечается Международный день борьбы за права женщин. Долгое время Россия навязывала нам, что это праздник "весны и красоты", но в последние годы, к счастью, все больше украинцев понимают, о чем на самом деле эта дата.

24 Канал расскажет о фильмах, которые должна увидеть каждая девушка. Если вы как раз искали, что посмотреть вечером, сохраняйте подборку.

Какие фильмы должна увидеть каждая девушка?

"По половому признаку" (2018)

Рейтинг IMDb: 7.1/10

Сюжет разворачивается вокруг Рут Бадер Гинзбург – выпускницы юридического факультета Гарвардского и Колумбийского университетов. Она – амбициозная девушка с выдающимися способностями, но все равно сталкивается с дискриминацией по половому признаку.

Главная героиня стремится стать верховным судьей США, однако не может устроиться на работу в адвокатские агентства только из-за того, что является девушкой.

"По половому признаку": смотрите онлайн трейлер фильма

"Суфражистка" (2015)

Рейтинг IMDb: 6.9/10

В начале XX века в Великобритании развивается движение суфражисток, что кардинально меняет жизнь Мод Уоттс. Она присоединяется к женщинам, которые борются за равенство и право голоса. Однако они сталкиваются с полицией.

Мод и другие суфражистки подвергают себя опасности, рискуют работой, домом, семьями и жизнью ради борьбы за права женщин.

"Суфражистка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Джой" (2015)

Рейтинг IMDb: 6.6/10

В фильме рассказывается о Джой Мангано, которая создает уникальное устройство – швабру с самостоятельным отжимом. Благодаря изобретению женщины создается компания "Сеть домашних покупок". Главная героиня достигает невероятного успеха, но одновременно сталкивается с испытаниями, проверяющими ее характер на устойчивость.

"Джой": смотрите онлайн трейлер фильма

Какие фильмы о женской силе посмотреть?