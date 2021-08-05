Актриси, що приміряли образ Мерілін Монро – епатажної білявки Голлівуду: добірка фільмів

Скандальне життя та культовий образ чарівної білявки не залишається без уваги вже понад пів століття. Редакція Кіно 24 обрала для вас фільми про життя Мерілін Монро. Які актриси перевтілились в епатажну білявку – більше на Кіно 24.

Мерілін Монро встигла всього лише за 15 років акторської кар'єри знятися в 31 картині, отримати безліч кінопремій, очолити власну продюсерську компанію. Актриса залишила після себе шлейф загадковості та неповторності – про неї не забувають, а навпаки говорять все з більшою відвертістю. Багато хто із сучасних красунь намагався приміряти на себе образ Мерілін Монро, а ми пропонуємо вашій увазі добірку фільмів з актрисами, які втілили це бажання на екрані.

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Фільми про життя Мерілін Монро

1. Нікчема

Рік: 1985

Оригінальна назва: Insignificance

Перший і одразу скандальний фільм про Мерілін Монро пережив свою прем'єру у 1985 році під назвою "Нікчема". В екранізації однойменної п'єси британським режисером Ніколаса Роуга, образ Мерілін приміряла на себе актриса Тереза Рассел ("Кафка"). У 1985 році віртуозний байопік був номінований на "Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю, але його нагородили технічним гран-прі від журі кінофестивалю.

"Нікчема" 1985: дивіться трейлер фільму

2. Мерілін та я

Рік: 1991

Оригінальна назва: Marilyn and Me

Найвдалішим перевтіленням в образ Мерілін Монро вважається – екранна робота Сьюзан Гріффітс. Варто відзначити, що поза фільмом "Мерілін та я" акторка брала участь в різних серіалах та шоу для зображення Монро, таких як The American Snitch, "Проблеми росту", "Квантовий стрибок", "Темні небеса", "Патруль часу", "Вгамуй свій ентузіазм", "Захисники". Звісно, що найвідоміше перевтілення в епатажну білявку Голлівуду відбулося в картині Квентіна Тарантіно "Кримінальне чтиво", в якій Гріффітс зіграла двійника Мерілін.

Щодо сюжету фільму, то нам розповідають історію, яка ніколи не сталась в реальному житті, згідно з офіційними біографами Норми Джин (Мерілін Монро). У фільмі зосереджується увага на житті американського журналіста Роберта Слатцера, який стверджував, що зустрів Мерилін Монро ще до початку її карколомного успіху в Голлівуді, – наполягав, що вони були одружені. Фільм не претендує на звання офіційного байопіку про актрису, але його варто переглянути лише, щоб насолодитись прекрасними образами Сьюзан Гріффітс.

Додамо, що саме Сьюзан Гріффітс виконала роль Мерілін Монро в документальній стрічці "З нею" 2012 року.

"Мерілін та я" 1991: дивіться трейлер фільму

3. Норма Джин та Мерілін

Рік: 1996

Оригінальна назва: Norma Jean & Marilyn

Існують два унікальні факти, які переконають вас переглянути цей фільм. Перший, у фільмі одночасно роль "діамантової" білявки Голлівуду виконують дві актриси: Ешлі Джадд та Міра Сорвіно. До речі, обидві отримали премію "Золотий глобус" за цю картину. Другий, цей байопік можна вважати найбільш достовірним, адже знятий на основі книги "Норма Джин: Моя секретне життя з Мерілін Монро", яку написав актор Тед Джордан, один із ближніх друзів Монро. Дві актриси на роль Мерілін обрали непросто так, а завдяки відображення конфлікту самої особистості головної героїні. Там, де закінчується Норма Джин, починається Мерілін Монро. Недарма кредо фільму звучить так: "Мерилін Монро була нашою фантазією. Норма Джин була її реальністю".

"Норма Джин та Мерілін" 1996: дивіться трейлер фільму

4. 7 днів і ночей з Мерілін

Рік: 2011

Оригінальна назва: My Week with Marilyn

Картина вважається найвдалішим байопіком про життя Мерілін Монро. Головну роль у фільмі виконала відома голлівудська актриса – Мішель Вільямс, відома своїми роботами у фільмах "Горбата гора", "Острів проклятих" та "Веном". Фільм був знятий за книгою мемуарів Коліна Кларка, який був особисто з нею знайомий, працював з нею на знімальному майданчику в 1956 році.

До речі, на цю роль режисери розглядали таких акторок, як Скарлетт Йоганссон, Кейт Гадсон та Емі Адамс. Але вдало втіливши в життя кокетливість та пластичність Мерілін, Мішель Вільямс отримала премію "Золотий глобус", а також була номінована на "Оскар" за цю роль.

"7 днів і ночей з Мерілін" 2011: дивіться трейлер фільму