Ходячі мерці та виживання: 3 захопливі фільми про зомбі

Серіал "Ходячі мерці" є абсолютним фаворитом у своєму жанрі та тематиці. Та якщо вам не хочеться витрачати багато часу на довгі епізоди, зверніть увагу на нашу добірку фільмів про зомбі.

У добірці Кіно 24 ми зібрали найзахопливіші фільми про зомбі, які перенесуть вас у світ ходячих мерців. Ці стрічки захоплюють напруженим сюжетом та незвичною атмосферою.

До слова Від них мурашки по шкірі: 2 моторошні фільми про містику

"Потяг до Пусана"

Південнокорейська стрічка розгортається навколо розлученого брокера Сок Ву та його доньки, які живуть у Сеулі разом з бабусею. Одного дня вони вирушають у Пусан, щоб навідати маму дівчинки. У країні завирував зомбі-апокаліпсис: виявляється, що у потягу теж є заражені. Боротьба за виживання відбувається просто у дорозі на шаленій швидкості.

"Потяг до Пусана": дивіться трейлер онлайн

"Вітаємо у Зомбіленді"

Фільм з доволі стандартним сценарієм стрічок про зомбі. Населення Штатів вимирає, а люди перетворюються на зомбі. Сюжет розгортається навколо вцілілих. Один із них – це американський ботанік, який місяцями не виходив з дому і шокований ситуацією. Винахідливий юнак вирушає в дорогу та знаходить іншого живого хлопця. До компанії долучаються ще двоє дівчат: усі вони вирушають на порятунок країни.

"Вітаємо у Зомбіленді": дивіться трейлер онлайн

"Тепло наших тіл"

Чума розповсюдилась на увесь світ. Тепер люди, що заразилися нею, перетворилися на зомбі. Вони полюють на вцілілих здорових людей, щоб поживитись ними. Бродячи місцевістю, один із зомбі бачить дівчину Джулі та її компанію. Він з'їдає бойфренда дівчини, але саму її залишає в живих. Цей фільм сподобається тим, хто любить більш романтичні та не надто лякливі картини.

"Тепло наших тіл": дивіться трейлер онлайн

Ці картини змушують задуматися про крихкість людського існування та силу духу перед обличчям невідомого. Пориньте у незабутню подорож у світ виживання й боротьби за існування.