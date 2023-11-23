5 фільмів, заснованих на реальних подіях, які врятують нудний вечір

У захопливий світ реальності можна поринути з допомогою фільмів, заснованих на реальних подіях. Ці стрічки не лише розкажуть неймовірні історії, але й врятують від нудьги.

Від епічних пригод до непересічних героїв – ці історії гарантовано вас зацікавлять і залишать незабутні враження навіть після завершення перегляду. Які фільми варто подивитися вже цього вечора – розповість 24 Канал.

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"Голос вулиць", 2015

Події у фільмі розгортаються у 80-х роках. П'ятеро хлопців пишуть музику та тексти про своє важке життя: кримінал, банди, наркотики, вулиці тощо. Спочатку вони навіть не здогадуються, що вже зовсім скоро зможуть розповісти свою історію всьому світові. Вони вірні шляху, який обрали, віддані один одному й цими почуттями просякнутий весь фільм. Яким буде шлях гурту NWA до вершини музичного олімпу?

"Голос вулиць": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дужчий", 2017

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Надзвичайно проникливий біографічний фільм про стійкість та вміння боротися. Джефф Бауман закоханий в Ерін, яка щороку бігає знаменитий бостонський марафон. Джефф не поділяв захоплення коханої, лише після розставання пішов підтримати її на трасі. І цей раз став фатальним для хлопця.

То був 2013 рік. Джефф стояв біля фінішу з плакатом на підтримку Ерін й опинився занадто близько до епіцентру теракту. Тоді постраждало та загинуло багато людей, серед яких був і Бауман. У результаті вибухів він втратив обидві ноги.

"Дужчий": дивіться онлайн трейлер фільму

"Свята Джуді", 2018

Ця біографічна драма триматиме в напрузі з перших хвилин. Головною героїнею є легендарна адвокатка Джуді Вуд, яка розпочинала кар'єру з громадського захисника, а згодом отримала визнання та високооплачувану роботу в Лос-Анджелесі. Там вона зайнялася імміграційними справами та змогла змінити долі багатьох жінок-емігранток.

"Свята Джуді": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вирок", 2018

Ще одна драматична історія, що заснована на реальних подіях. Жака Віг'є звинувачують у вбивстві дружини, однак згодом суддя відновлює справу, що дає чоловікові шанс на визволення. Єдиною підтримкою для Жака є його знайома Нора. Вона була у залі суду під час розгляду справи й довгі десять років, поки тривало розслідування, вірила в його невинність.

Щоб довести, що провини Жака немає, дівчина влаштовує власне розслідування. Що їй вдасться дізнатися і як це вплине на долю Віг'є?

"Вирок": дивіться онлайн трейлер фільму

"Опір", 2020

Останньою у цій добірці буде військова драма – історія знаменитого французького актора-міма Марселя Марсо, який втратив більшість родичів в Освенцимі. Хлопець приєднується до Опору та протистоїть нацистам. Дівчина Емма, в яку він шалено закоханий, надихає його допомагати дітям, чиїх батьків убили нацисти. Марсель володіє талантом пантоміми й знаходить бездоганне застосування для нього – пантоміма стає розрадою для маленьких сиріт.

Надзвичайно зворушлива історія про боротьбу зі злом, людяність та силу творчості точно врятує цей холодний осінній вечір.

"Опір": дивіться онлайн трейлер фільму