Щоб посміятись і поплакати: 3 фільми та серіали з Ксенією Мішиною

Ксенія Мішина є однією з найпопулярніших сучасних українських акторок. Вона сповна продемонструвала свої акторські здібності, зігравши різні ролі у різних жанрах – від драматичних до комедійних фільмів та серіалів.

"Холостячка" зачаровує глядачів не лише неймовірною вродою, а й талантом, який постійно демонструє на знімальному майданчику. 24 Канал зібрав 5 фільмів та серіалів, які принесли Мішиній найбільше визнання.

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Серіал "Кріпосна"

2019історична драмапоміщиця Лідія Шефер

Катерина Вербицька – кріпачка, якою володіє найбагатший ніжинський поміщик Червінський. Попри те, що дівчина є селянкою, вона має бездоганні манери, вивчила кілька іноземних мов, грає на фортепіано та пише картини. Усе це через виховання – Катерина росла з дружиною Червінського, яка також є її хрещеною мамою. Вербицька опиняється на межі двох світів: дворян з одного боку та кріпаків, яких російська влада перетворила на матеріальну власність, – з іншого. Чи зможе дівчина здобути свободу та бути з коханим, про якого їй навіть думати забороняють?

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Фільм "Гола правда"

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Компанія друзів вирушає на відпочинок в Одесу. Там вони відвідують новий розважальний клуб, в якому є багато кімнат, де можна по-різному проводити час. Найцікавіша кімната – зал з детектором брехні. Звісно ж, друзі не змогли оминути її. Вони ставили одне одному пікантні питання, а відповіді змушували червоніти.

"Гола правда": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм "Сусідка"

2022комедіяВероніка

Петро звик проводити час на вечірках у клубах, жити у своє задоволення. Він завжди привертає увагу дівчат, однак не поспішає розпочинати серйозні стосунки. Одного разу він заклався з найкращим другом Олегом, що місяць зможе прожити з жінкою в одній квартирі. У той час Олегова сестра – Вероніка шукала тимчасове помешкання, бо пішла від чоловіка-тирана. Тож жінка залишається з двійнятами-другокласниками в Петра й навіть не здогадується, чим це обернеться для неї.

"Сусідка": дивіться онлайн трейлер фільму