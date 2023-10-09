5 фільмів і серіалів, які варто подивитися на Netflix у жовтні

Жовтень обіцяє бути багатим на прем'єри. На вас очікують різноманітні стрічки та серіали, яких шанувальники кіно уже давно зачекались, а також неочікувані новинки.

У добірці від 24 Каналу читайте про довгоочікуваний серіал "Люпен" та український фільм "Найкращі вихідні"! Збирайтеся з близькими й насолоджуйтесь переглядом!

До речі Для тих, хто любить азарт і пригоди: 4 фільми, в яких показали реальні казино

"Люпен" (частина 3)

Дата прем'єри: 5 жовтня

Жанр: детектив

Шанувальникам "Люпена" варто очікувати нову шалену ідею Ассана, перед тим, як він повністю відійде від своїх справ – викрадення дорогоцінної прикраси "Чорна перлина".

"Люпен": дивіться онлайн трейлер 3 сезону

"Падіння дому Ашерів"

Дата прем'єри: 12 жовтня

Жанр: жахи

Драматичний мінісеріал Майка Фленаґана, який черпав своє натхнення в однойменному готичному оповіданні Едгара Алана По. Таємниці минулого не можуть вічно бути під замком. Тож Родерик і Меделін Ашери перетворили сімейну компанію на справжню імперію, яка приносить їм багатство. Втім, спадкоємці цієї династії загадковим чином помирають один за одним.

"Падіння дому Ашерів": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Неон"

Дата прем'єри: 20 жовтня

Жанр: комедія, музичний фільм

Троє друзів, які є яскравими героями цього комедійно-музичного серіалу шукають слави, грошей та хітів реггетону. На пошуки вирушають із маленького містечка у Флориді до Маямі, мешкають втрьох у своїй машині та намагаються потрапити до омріяного світу музики та шоубізнесу.

Основною у серіалі залишається музика, тож для шанувальників такого жанру плейлист із серіалу вже є на Spotify та Apple Music.

"Неон": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Найкращі вихідні"

Дата прем'єри: 1 жовтня

Жанр: комедія

Нa організаторку фестивалю Atlas Weekend, Ольгу, чекають напружені робочі дні. Німець Ганс примчав заради неї в Україну. Міра, яка будує кар'єру, приїхала до столиці на співбесіду. Юна одеситка Аліса втекла до Києва аби знайти на фестивалі свого тата. А четверо хлопців з Кривого Рогу запланували на ці дні парубочу вечірку. Історії кожного з цих персонажів переплетуться і плани героїв підуть шкереберть. То чи вдалими все-таки будуть їхні вихідні?

Стрічка українського режисера Влада Климчука чекатиме тебе на Netflix.

"Найкращі вихідні": дивіться онлайн трейлер фільму

"Бекхем"

Дата прем'єри: 4 жовтня

Жанр: документальний фільм

Історія про спортивну кар'єру англійського футболіста Девіда Бекхема, сім'янина, батька, чоловіка. Чотирисерійна розповідь про реалізований успіх, починаючи від його дитинства, крізь призму спогадів найрідніших: мами та батька.

"Бекхем": дивіться онлайн трейлер фільму

Авторка: Ольга Паньків