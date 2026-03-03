За лаштунками ідеальної картинки: серіали та фільми про королівську сім'ю

Королівська сім'я в очах суспільства завжди виглядає витончено, що створює образ постійної ідеальності. На тему британської монархії відзнято вже чимало стрічок, і кожна з них відкрила таємниці Букінгемського палацу.

Звісно, чимало сюжетних ліній та повсякденних історій – вигадка, однак головний кістяк залишається правдою. 24 Канал рекомендує чималий список фільмів і серіалів на згадану тематику, які допоможуть найкраще ознайомитись з членами королівської родини, якщо не зробили цього досі.

Може зацікавити Не тільки "Гострі картузи": які прем'єри на Netflix заплановані на березень

"Король говорить", 2010

Рейтинг IMDb: 8,0

У головних ролях: Колін Ферт, Джеффрі Раш, Гелена Бонем Картер

Після зречення короля Едварда VIII його брат Альберт несподівано стає Георгом VI. Він не почувався готовим до влади, а його головна проблема – сильне заїкання, перетворює публічні виступи на справжню муку.

На нового монарха чекає чимало випробувань, однак кульмінацією стає історичне радіозвернення короля до британців у 1939 році – момент, коли він долає власний страх і знаходить внутрішню силу.

"Король говорить": дивіться онлайн трейлер фільму

"Корона", 2016 – 2023 (6 сезонів)

Рейтинг IMDb: 8,6

У головних ролях: Клер Фой, Олівія Колман, Імельда Стонтон, Метт Сміт, Джош О'Коннор, Емма Корін, Елізабет Дебікі

Серіал починається зі сходження молодої Єлизавети II на престол після смерті її батька, короля Георга VI. Вона змушена швидко подорослішати й навчитися балансувати між особистими почуттями й державним обов'язком.

Кожен сезон охоплює окремий період британської історії – від політичних криз і зміни прем'єр-міністрів до сімейних драм у палаці. Особлива увага приділяється шлюбу Єлизавети й принца Філіпа, напруженим стосункам із сестрою Маргарет, а згодом – драмі принца Чарльза і принцеси Діани.

"Корона": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Спенсер", 2021

Рейтинг IMDb: 6,5

У головних ролях: Крістен Стюарт

Події розгортаються протягом кількох різдвяних днів у королівській резиденції Сандрінгем. Принцеса Діана приїздить на святкування, але її шлюб із принцом Чарльзом фактично вже зруйнований.

Фільм зробив акцент на внутрішньому стані Діани: вона почувається самотньою, ізольованою й постійно знаходиться під наглядом.

"Спенсер": дивіться онлайн трейлер фільму

"Лондонські канікули", 2015

Рейтинг IMDb: 6,5

У головних ролях: Сара Гадон, Бел Паулі

8 травня 1945 року – День перемоги в Європі. Молоді принцеси Єлизавета та Маргарет отримують дозвіл покинути палац і приєднатися до святкувань у Лондоні.

Ніч перетворюється на справжню пригоду: сестри губляться в натовпі, знайомляться з простими людьми й навіть потрапляють у кумедні та ризиковані ситуації.

Для майбутньої королеви це був перший досвід свободи та можливість побачити життя поза межами протоколу.

"Лондонські канікули": дивіться онлайн трейлер фільму

"Діана: історія кохання", 2013

Рейтинг IMDb: 5,6

У головних ролях: Наомі Воттс

Стрічка зосереджується на останніх роках життя Діани після розлучення з принцом Чарльзом. Вона активно займається благодійністю, гуманітарними місіями та боротьбою проти мін.

У центрі історії – її роман із пакистанським кардіохірургом Хаснатом Ханом та спроба знайти особисте щастя поза межами королівського протоколу.

"Діана: історія кохання": дивіться онлайн трейлер фільму

Які фільми подивитись зі схожою тематикою?