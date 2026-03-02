До вибору доступні різні жанри, що допоможе задовольнити будь-які вподобання. 24 Канал розповість, що і коли вийде у березні на стрімінговій платформі Netflix.
Прем'єри на Netflix у березні
"У мене погане передчуття" / "Щось дуже погане станеться"
Дата прем'єри: 26 березня
Серіал розгортається навколо Рейчел і Нікі – закоханої пари, яка готується до одруження. За тиждень до весілля у Рейчел з'являється передчуття жахливих подій: чим ближче до церемонії, тим сильніше напруга, дивний перебіг події, які мовби підсилюють її внутрішнє відчуття, що станеться щось погане.
"У мене погане передчуття": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Гострі картузи: Безсмертний"
Дата прем'єри: 20 березня
Це повнометражне продовження серіалу "Гострі картузи". Дія розгортається під час Другої світової війни, коли легендарний гангстер Томмі Шелбі змушений повернутися з самовигнання до Бірмінгема, щоб зупинити загрозливу змову, врятувати свою сім'ю й вплинути на долю своєї країни.
У новому фільмі підіймуть тему батька й сина, адже у центрі сюжету буде і спадкоємець Шелбі, який у рідному місті тата відродив тих самих "Гострих картузів", які займались розбійництвом.
"Гострі картузи": Безсмертний": дивіться онлайн трейлер фільму
"Фурії Парижа"
Дата прем'єри: 18 березня
Серіал розповідає про Ліну Араґо – молоду жінку, чиє життя змінюється назавжди після того, як на її день народження відбувається кровопролиття і вбивають батька. Ліна готова помститися за смерть батька, тому стає частиною небезпечного світу паризької кримінальної мафії.
"Фурії Парижа": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Машина війни" (2026)
Дата прем'єри: 6 березня
У центрі історії – група американських армійських рейнджерів, які проходять тренувальні випробування, що перетворюються на масштабну військову операцію з елементами наукової фантастики. Головний герой (відомий лише як "81") намагається вести свою команду вперед на тлі постійних загроз, демонструючи найкращі якості відваги.
"Машина війни": дивіться онлайн трейлер фільму
Які ще фільми та серіали вийдуть на Netflix?
- "Хлопець на вимогу" – 6 березня;
- "Ну мам" – 6 березня (зауважимо, що українські стрічки стосуються саме Netflix, який працює на території України. До прикладу, в інших країнах вони можуть бути недоступними до перегляду);
- "Чужоземка" (8 сезон 1 серія) – 8 березня;
- "Червона лінія" – 26 березня.