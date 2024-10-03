Головні новинки жовтня: 6 фільмів та серіалів, які вийдуть на Netflix цього місяця

Новий місяць для любителів кіно – це можливість переглянути свіжі фільми та серіали. Жовтень обіцяє бути насиченим та щедрим на прем'єри.

Кіноновинки з'являться не лише у прокаті, але й на стримінгових платформах, зокрема на Netflix. На Vogue з'явилась добірка стрічок, які вийдуть у жовтні – від криміналу до документалістики.

Цікаво Найочікуваніші прем'єри жовтня: 5 нових серіалів, які варто подивитись кожному цієї осені

"Коли завмирає серце" 3 сезон

Прем'єра: 3 жовтня

Романтичний серіал повертається на екрани Netflix. Юнаки Чарлі і Нік перебувають на тій стадії, коли їхні стосунки лише зароджуються. Вже у новому, третьому сезоні, події можуть розгортатися бурхливіше. За трейлером, у нових епізодах Чарлі та Нік стануть значно ближчими, але їм доведеться натрапляти на труднощі у взаєминах.

"Коли завмирає серце": дивіться трейлер 3 сезону

"Хто ти всередині"

Прем'єра: 4 жовтня

Цей фільм варто подивитися любителям горорів. Стрічка розповідає про передвесільну вечірку, яка перетворюється у жахіття. На порозі з'являється друг із загадковою валізою. У моторошному маєтку кожен гість може бути у небезпеці. Особливо той, хто приховує таємниці від близьких.

"Хто ти всередині": дивіться трейлер онлайн

"Самотня планета"

Прем'єра: 7 жовтня

У центрі сюжету – письменниця-інтровертка, яка приїздить до резиденції в Марокко, щоб надихнутися атмосферою. Там вона знайомиться з молодим чоловіком і закохується. П'янкий роман змушує її подивитися на себе іншими очима. Фільм досліджує стосунки між партнерами з різницею у віці, поглядах та статусом.

"Самотня планета": дивіться трейлер онлайн

"Брати Менендеси"

Прем'єра: 11 жовтня

Історія про братів-вбивць Менендесів заполонила соцмережі, а серіал про їхній злочин у списку найпопулярніших на Netflix. У документальному фільмі глядачеві запропонують знову поглянути на справу Менендесів. Брати у нових аудіоінтерв'ю розповідатимуть, що вбили батьків через те, що захищалися від фізичного та сексуального насилля.

"Брати Менендеси": дивіться трейлер онлайн

"Жінка години"

Прем'єра: 18 жовтня

Кримінальний фільм розповість про серійного вбивцю Родні Алкалу, який у 1978 році з'явився у шоу The Dating Game та виграв побачення з жінкою. Вона вже втратила віру в успіх в особистому житті, тому дуже рада, що їй вдалось знайти "другу половинку". Знаменита режисерка й акторка Анна Кендрик розповість історію маніяка та зіграє роль жертви – Шеріл Бредшоу.

"Жінка години": дивіться трейлер онлайн

"Краса в чорному"

Прем'єра: 24 жовтня

Кіммі працює стриптизеркою у нічному клубі та намагається налагодити своє життя після того, як мати вигнала її з дому. Мелор тим часом керує великим бізнесом у сфері краси в Атланті – та досягає успіху. Ці дві дуже різні жінки виявляються вплутаними у життя одна одної.

"Краса в чорному": дивіться трейлер онлайн