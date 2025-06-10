Не лише "Венздей": літні кінопрем'єри, які чекає увесь світ

Літо – це час для нових пригод та яскравих вражень. Цього року світові кінопродакшени вразять нас довгоочікуваними новинками.

Побачимо не лише фільми на великих екранах, а й продовження серіалів, які вже полюбилися глядачам у всьому світі. Кіно 24 підготувало для вас підбірку прем'єр, які точно не варто пропустити.

До слова Найновіший серіал, про який сьогодні гудить уся мережа: чому варто дивитись стрічку

"Джинні й Джорджія", 3 сезон

Дата прем'єри: 5 червня

Літо розпочинається продовженням улюбленого серіалу про Джорджію та її доньку Джинні. Авторка серіалу Сара Ламперт поділилася, що 3 сезон здивує глядачів новою атмосферою та настроєм.

Джорджія потрапить у найскладніше становище у своєму житті: її можуть засудити за вбивство. У центрі картини – Джинні та Остін, які теж переживають невтішний період, адже вони вперше можуть залишитися без матері. Чи пристосуються підлітки до нових реалій та як складеться їхнє спілкування з однолітками?

"Джинні й Джорджія", 3 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу

"Світ Юрського періоду: Відродження"

Дата прем'єри: 2 липня

Цього літа на екрани повертається одна з улюблених кінофраншиз – "Світ Юрського періоду". Частина "Відновлення" стане 7 фільмом у серії та відкриє нову трилогію.

Події відбуваються за 5 років після періоду "Домініону". Планета більше не придатна для життя динозаврів. Ті, що залишились, проживають в ізольованому екваторіальному середовищі, яке нагадує їм часи їхнього розквіту.

Досвідчена оперативниця Зора Бенет, яку зіграє Скарлетт Йоганссон, вирушає на надсекретну місію. Їй відомо, що існує ключ до чудодійних ліків, який зберігається у генетичному матеріалі трьох наймасивніших динозаврів. Сюжет набирає обертів, коли в ході операції вона стикається з цивільною сім'єю, чий човен зазнав аварії після атаки морських рептилій. Усіх їх заносить на таємничий острів. Що за разюче відкриття, яке приховували від людства десятиліттями, їх там очікує?

"Світ Юрського періоду: Відродження": дивіться онлайн трейлер фільму

"Супермен"

Дата прем'єри: 11 липня

Перезапуск легендарної історії про Супермена чекали? Це буде перший фільм у франшизі Всесвіт DV, над яким працює режисер Джеймс Ганн. Він поділився, що для створення фільму його надихнули комікси 2005-2008 років All-Star Supermen.

Сюжет розгортається навколо молодого героя Кларка Кента, якого на цей раз зіграє Девід Коренсвет. Він є уродженцем віддаленої планети Криптон, проте покидає її, аби знайти прихисток на Землі. Упродовж всієї історії чоловік намагається віднайти баланс між звичайним людським життям та криптонською суперсилою. Глядача очікує складна, терниста та зворушлива історія, яка допоможе віднайти Кларку самого себе.

"Супермен": дивіться онлайн трейлер фільму

"Фантастична четвірка: перші кроки"

Прем'єра: 24 липня

Цю подію палко чекають фанати кіносвіту Марвел. Довгоочікувана прем'єра фільму "Фантастична четвірка: перші кроки", який стане 37-м у кінематографічному всесвіті Marvel та відкриє шосту фазу франшизи.

Цього разу події відбуваються у 1960-х роках на тлі ретро-футуристичного світу. Рід, Сью, Джонні та Бен давно знайомі фанатам коміксів та кіно, але тепер перед ними постають нові виклики. Землі загрожує космічна катастрофа: її намагається знищити Галактус – створіння, яке живиться планетами. Усі події ведуть до фінального протистояння, від якого залежить не лише майбутнє людства, але і їхня доля. Чи здобудуть вони перемогу та яку ціну доведеться за це заплатити?

"Фантастична четвірка: перші кроки": дивіться онлайн трейлер фільму

"Венздей", 2 сезон

Прем'єра: 6 серпня та 3 вересня

Після трьох років очікування, Венздей повертається. Стримінгова платформа вирішила розділити сезон на дві частини, тож перша буде доступна до перегляду вже 6 серпня.

Фінал першого сезону залишив за собою багато нерозкритих питань, зокрема й те, хто є таємничим сталкером юної дівчини.

У 2 сезоні нас вразять нові персонажі, які сильно повпливають на становлення головної героїні. Справжньою сенсацією стало те, що Леді Гага приєдналася до акторського складу серіалу. Співачка зіграє роль Розалін Ротвуд – вчительки академії Невермор.

Глядачів очікують нові загадки, містичні відкриття та небезпеки, адже міс Адамс дізнається, що далеко не все знає про цю непросту школу.

"Венздей", 2 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу

"Троє"

Дата прем'єри: 21 серпня

Український кінематограф теж потішить нас новинкою до Дня Незалежності. Фільм "Троє", режисера Івана Кравчишина, занурить нас у часи 20 століття, коли боротьба за нашу свободу досягла свого апогею. У стрічці об'єдналися улюблені актори: Артемій Єгоров, Роман Ясіновський, Аліна Коваленко та інші.

Події у фільмі розвиваються на тлі Української революції 1917-1921 років. Двоє розбишак-махновців влаштували засідку червоній армії, але все пішло не по плану, адже противники були хитріші. Дивом урятувавшись, троє чоловіків, які начебто мали бути ворогами, стають вірними товаришами. Тепер їх єднає спільна мета: позбутися червоного терору з українських земель.

"Троє": дивіться онлайн трейлер фільму