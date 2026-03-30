4 фільми та серіали з Євгеном Лебедином, якого уже роками обожнюють українці

Ви точно пам'ятаєте Євгена Лебедина як милого, кучерявого хлопчика з чарівною усмішкою та світлими очима. Він вразив глядачів, коли йому було всього 4 роки.

Проте здивував українців не лише своєю зовнішністю, а й неабиякою харизмою та талантом. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, у яких фільмах і серіалах зіграв Євген Лебедин.

У яких фільмах та серіалах можна побачити Женю Лебедина?

"Що робить твоя дружина?"

До початку повномасштабної війни в Україні часто з'являлися спільні українсько-російські проєкти. Одним із таких серіалів став "Що робить твоя дружина?", де Євген Лебедин зіграв роль Мішки. Ось як він виглядав у цьому серіалі:



Євгеній Лебедин у серіалі "Що робить твоя дружина?" / Кадр із серіалу

"Тато Ден"

Ще одна стрічка за участю Євгена Лебедина – українська комедійна сімейна історія "Тато Ден". Прем'єра серіалу відбулася у 2017 році. Це 16-серійна історія, у якій Євген також вражав своїми акторськими здібностями, попри зовсім юний вік.



Євгеній Лебедин у серіалі "Тато Ден" / Постер серіалу

"Дорога додому"

Ще одна стрічка за участю Євгена Лебедина – короткометражний фільм "Дорога додому" 2019 року, у якому він зіграв роль Дениса.

Фільм розповідає про програміста, який вирушає зі столиці на схід, щоб забрати до Києва маму, що мешкає в прифронтовій зоні, але на своєму шляху стикається з численними випробуваннями. Ідея фільму належить українському режисерові Дмитру Авдєєву.

"Різдвяна історія з Тіною Кароль"

У 2016 році відбулася прем'єра українського різдвяного музичного фільму "Різдвяна історія з Тіною Кароль". Це стрічка про звичаї та традиції українського народу, про цінності, які слід передавати з покоління в покоління.

Головні ролі у фільмі виконали українська співачка Тіна Кароль та Євген Лебедин. У цій зворушливій історії ви побачите справжнє обличчя української культури – музику, колядки та щедрівки, які формують нашу ідентичність.

Хто такий Євгеній Лебедин?