На одному подиху: 5 поліцейських детективів, які варті перегляду

Поліцейське кіно було актуально завжди. Воно занурює нас у світ злочинів, інтриг і несподіваних розв'язок, змушуючи кожного разом із головними героями шукати істину.

Цього тижня у прокат виходить новий французький детектив з офіційної Каннської програми й саме у цьому жанрі – "Ніч на 12-те". Якщо ви любите кіно, де розслідують заплутане вбивство чи поліцейські мають боротися зі злом – ця добірка від Кіно 24 саме для вас.

Цікаво 3 сильні фільми, які потрібно подивитися, коли втратили сенс життя

"Ніч на 12-те"

: Домінік Молль

Уночі 12-го числа стається вбивство молодої жінки. Ця нерозкрита справа переслідує Йогана — детектива, який так і не впіймав жорстокого вбивцю. У спробах розплутати злочин, він ретельно досліджує життя жертви та її стосунки. Скоро чоловік усвідомлює, що став одержимий справою, яка перетворилася на особистий виклик.

"Ніч на 12-те": дивіться трейлер онлайн

"Афіна"

: Ромен Гаврас

На початку фільму хлопець алжирського походження повідомляє в поліцейській дільниці, що його молодший брат, якому було лише 13 років, загинув унаслідок жорстокості поліції. Він закликає до спокою. Але перш ніж ми це усвідомлюємо, хтось кидає коктейль Молотова в у приміщення дільницю, що запускає череду подій, які насувають громадянську війну.

"Афіна": дивіться трейлер онлайн

"Круто зварені"

: Джон Ву

Мафіозі контрабандою везуть зброю до Гонконгу. Поліція організовує рейд у чайній, де детектив втрачає свого партнера. Тим часом два головних контрабандисти по зброї ведуть війну за територію. Детектив, спираючись на інформаторів, все ближче і ближче підходить до лідерів, але має побороти свою внутрішню дитину, яка всього боїться.

"Круто зварені": дивіться трейлер онлайн



"Фарґо"

: Джоель Коен

Знакова чорна комедія братів Коенів – це історія ефектно спланованого злочину, який раптом сніжною кулею котиться під три чорти. Стрічка стала проривом в акторській кар’єрі Френсіс Макдорманд. За роль вагітної слідчої, яка береться розслідувати криваві вбивства у тихому містечку, вона отримала свою першу премію «Оскар».

"Фарґо": дивіться трейлер онлайн

"Реальний детектив"

Звісно, куди ж без цього серіалу. Дія першого сезону відбувається в кількох тимчасових періодах – 1995, 2002 і 2012 роках. У 1995 році два детективи штату поліції Луїзіана розслідують вбивство проститутки.

Через 17 років детективи повертаються до розслідування кількох схожих злочинів, в яких замішені теми філософського песимізму, маскулінності та християнства.

"Реальний детектив": дивіться трейлер онлайн

Вмощуйтеся зручніше вдома або в залах кінотеатрах! Адже ці фільми й серіали подарують незабутні емоції.