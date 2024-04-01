Прем'єри на квітень 2024 року: що подивитись у кінотеатрах

Кінофільми завжди видаються гарною можливістю відірватися від реальності, дозволяючи глядачам зануритися у фантазію, пригоди, таємниці, детективні історії та драми. У квітні на глядачів чекає багато захоплюючих кінопрем'єр.

Відкрийте для себе фільми, які обов'язково варто подивитися в кінотеатрах у квітні, і сплануйте свій ідеальний кіносеанс. Кіно 24 підготувало 8 фільмів, які виходять вже цього місяця.

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"Ми, наші улюбленці та війна"

Прем'єра: з 4 квітня 2024

Документальний фільм "Ми, наші улюбленці та війна" був створений тревел-блогером Антоном Птушкіним.

З початком повномасштабної війни багато українців залишали свої домівки, щоб врятувати своє життя. Деякі забирали домашніх улюбленців із собою. Хтось був впевнений, що їде лише на кілька днів, тож тваринок залишав вдома. Усі ці тваринки хотіли жити та потребували допомоги людей.

Головні герої фільму – коти, собаки, ведмеді, леви, лемури та хамелеон на імʼя "Ігор". А також відважні люди, які ризикують своїм життям заради їхнього порятунку.

До роботи було залучено чимало іноземців. Сам фільм був створений у копродукції України та Канади.

"Ми, наші улюбленці та війна": дивіться онлайн трейлер фільму

"Материнський інстинкт"

Прем'єра: з 4 квітня 2024

За сюжетом, події кінострічки відбуваються у США у 1960-х роках. У давніх подруг Еліс та Селін здавалося б прекрасне життя – шикарні будинки, успішні чоловіки і прекрасні синочки одного віку.

Однак цю ідилію порушує трагедія. Через нещасний випадок син Селін помирає. Ця подіє дуже глибоко травмує усіх. Еліс стала свідком смерті хлопчика. Згодом вона розуміє, що Селін винить її за те, що вона не змогла врятувати хлопчика.

"Материнський інстинкт": дивіться онлайн трейлер фільму

"Повстання штатів"

Прем'єра: 11 квітня 2024

За сюжетом, по всій території Сполучених Штатів розгорілася катастрофічна громадянська війна. Країною котиться нищівна та всеохоплююча громадянська війна. Те, що почалося як прагнення до відокремлення кількох південних штатів, переросло у те, що тепер уся країна охоплена бойовими діями. Команда журналістів, серед яких є репортерка Кірстен Данст, яка відома своїми репортажами про збройні конфлікти, прямують до Вашингтона. Стає зрозуміло, що керівництво країни перетворилося на диктатуру, а повстанські угрупування всюди коять воєнні злочини.

"Повстання штатів": дивіться онлайн трейлер фільму

"Емі Вайнгауз: Back to Black"

Прем'єра: 11 квітня 2024

Сюжет фільму розповість про життя співачки Емі Вайнгаус від її юності до величного успіху і слави.

Емі Вайнгауз творить свій шлях до великої слави, вкладаючи всю душу не тільки в мелодію, а навіть в кожну ноту.

"Емі Вайнгауз: Back to Black": дивіться онлайн трейлер фільму

"Я і Фелікс"

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Прем'єра: 11 квітня 2024

" Я і Фелікс" є дебютною повнометражною художньою стрічкою режисерки Ірини Цілик.

У провінційному містечку в пострадянській Україні розгортається історія про те, як Ольга виховує свого сина Тимофія. Незважаючи на часту відсутність батька, Тимофій формує міцний зв'язок з новим партнером своєї бабусі, Феліксом. Чоловік ділиться історіями того, як він воював в Афганістані, а також ділиться з хлопчиком життєвою мудрістю і непохитно завжди стає на його захист.

"Я і Фелікс": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ебіґейл"

Прем'єра: з 18 квітня 2024

За несподіваним поворотом подій, дочку відомого злочинця Абіґейл, яка захоплюється балетом, викрадають конкуренти її батька. Викрадачі сподіваються отримати великий викуп, а також провчити батька Абіґейл. Щоб забезпечити безпеку дівчинки під час майбутніх торгів, її переховують у відокремленому маєтку.

Найняті доглядачі очікували на спокійну обстановку, але незабаром виявляють, що Абіґейл володіє не лише балетними навичками – вона насправді могутній і безжальний вампір. Спіймати вампіра, який тепер за ними полює, і завдати йому шкоди стане непростим завданням.

"Ебіґейл": дивіться онлайн трейлер фільму

"Крашанка"

Прем'єра: з 25 квітня 2024

За сюжетом, сім'я давно не збирались разом, але цього року вирішили зібратися за родинним столом і відсвяткувати разом Великдень.

Дві сестри та брат приїхали до будинку, де вони провели своє дитинство і де мешкає їхній тато. За словами сусідів, він від початку війни поводиться досить дивно. Крім цього, чоловік постійно проводить час у своїй майстерні.

В той час, коли його діти намагаються розгадати таємницю поведінки батька, з'ясовується, що онук взяв ситуацію під свій контроль. Виявляється, що чоловік конструює ракету, націлену на столицю ворога, маючи всі необхідні креслення і великий досвід. Так, необхідно лише краплю наполегливості і, щоб молодь не плуталася під ногами.

"Крашанка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Каскадер"

Прем'єра: 25 квітня 2024

За сюжетом, Джоді Морено знімає свій перший фільм як режисер. Кольт – каскадер. Колись цих двох об'єднували романтичні стосунки, але зараз вони лише працюють разом та підтримують одне одного. Зокрема, Кольт дублює актора, що грає головну роль.

Події набувають драматичного повороту, коли виконавець головної ролі таємниче зникає, ставлячи під загрозу режисерські амбіції Джоді. У відчайдушній спробі врятувати проєкт і кар'єру Джоді Кольт приймає виклик, втілюючи роль детектива, щоб розкрити правду, яка стоїть за зникненням актора.

"Каскадер": дивіться онлайн трейлер фільму

Ознайомтесь зі списком кіноновинок квітня уже зараз та не пропустіть прем'єри.