Для тих, хто любить роздумувати: 3 фільми, які вразять своєю глибиною

Без філософії людина не могла б усвідомлювати себе, жити та рухатися далі. Ця галузь вивчає пізнання світу, буття людини та фундаментальні принципи реальності. Не дивно, що існує безліч фільмів, в яких вкладено глибокий філософський підтекст.

Такі кінострічки не лише розповідають історію за допомогою гарних кадрів, а вчать глядача мислити, розуміти сенси та допомагають краще пізнати себе. Кіно 24 пропонує добірку фільмів з філософським значенням.

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Стоїцизм – "Втеча з Шоушенка" (1994)

Філософія стоїцизму вчить, що ми не можемо контролювати те, що поза нашим "розумним вибором", проте під нашим контролем є дві речі, від яких напряму залежить наше самопочуття та щастя – це наші думки та дії. Ця впливова школа античності зосереджується на тому, що саме наше сприйняття речей, а не самі речі спричиняють більшість наших проблем. Добре підсумувати стоїцизм може цитата Епіктета: "Важливо не те, що з вами відбувається, а те, як ви на це реагуєте".

"Втеча з Шоушенка": дивіться онлайн трейлер фільму

Сюжет "Втечі з Шоушенка" зосереджується на Енді, який несправедливо опинився у в'язниці. Попри важкі обставини та таке похмуре місце він поводить себе як справжній стоїк. Енді спокійно гуляє, розмовляє, спостерігає та запам'ятовує найдрібніші деталі, які можуть допомогти в майбутньому. Завдяки поведінці головного героя та інших персонажів глядач бачить один з основних принципів стоїцизму: щастя полягає в насолоді теперішнім моментом та в тому, щоб не залежати від очікувань майбутнього.

Завдяки своєму терпінню та стоїчному підходу до життя Енді отримав кінцівку, яку він заслуговує.

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Екзистенціалізм – "Таємне життя Волтера Мітті" (2013)

Екзистенціалізм досліджує проблему людського існування з наголосом на особистість. Якщо вірити цій філософії, то життя – апріорі безглузде, а людина приречена бути вільною та шукати свій сенс всього. Ця цитата Жана Поля Сартра чудово описує екзистенціалізм: "Людина є не що інше, як те, що вона робить із себе".

"Таємне життя Волтера Мітті": дивіться онлайн трейлер фільму

На початку фільму головний герой Волтер Мітті – непомітний офісний працівник з екзистенційною кризою, який живе в полоні власних страхів і ілюзій. Він уникає ризиків та постійно занурюється у фантазії. Ситуація змінюється, коли Волтер вирушає у подорож, яка є метафорою екзистенційного пошуку. Його досвід навчає його жити "тут і зараз", приймати невизначеність і ризики. Він знаходить власний сенс життя, не нав'язаний суспільством, а створений через особистий досвід.

Історія Волтера Мітті – це шлях від несвідомого існування до свободи та автентичності, що вважається основою екзистенціалізму.

Трансценденталізм – "Тепер я йду у дику далечінь" (2007)

Філософія трансценденталізму фокусується на духовності людини. Представники цього руху стверджують, що духовність – це не те, що можна пояснити; це те, що можна лише відчути на власному досвіді. Вони не вірять в релігію, але вірять в божественність і священність природи. Трансценденталісти вважають, що для кожного дуже важливо мати тісні стосунки з природою. Вони вірять, що людина чиста та цінять її особистість, надають велике значення уяві, інтуїції та творчості та бачать природу досконалою.

"Тепер я йду у дику далечінь": дивіться онлайн трейлер фільму

Головний герой фільму – молодий Крістофер Маккендлесс, який після закінчення коледжу вирішує відмовитися від матеріальних благ та соціальних умовностей. На його думку, людська гонитва за статусом, гроші, споживацтво – все це віддаляє нас від справжнього буття, він вважає наше суспільство фальшивим.

Крістофер прагне злитися з природою, жити просто та бути самодостатнім. Для цього він вирушає до диких лісів Аляски в самотню подорож. Як справжній трансценденталіст, головний герой розчиняється у природі, стаючи її частиною. Для нього це не втеча, а повернення до першоджерела людського буття. Зрештою глядач бачить, що багато в чому Крістофер правий, але він також припустився помилки. Абсолютна свобода від суспільства виявилася ілюзією.

Філософська подорож Крістофера Маккендлесса – це справжня історія, на основі якої написали книжку, а потім зняли фільм.