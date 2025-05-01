Не пропустіть ці новинки: 9 головних фільмів травня

Останній весняний місяць підготував для кіноманів чергові прем'єри в кіно та на стримінгових майданчиках. У травні вийде безліч стрічок, які можуть потрапити до списку найкращих фільмів року.

Кіно 24 розповість про головні прем'єри цього місяця. Том Круз у восьмій частині "Місії неможливої", повернення Стіча та нова робота Гая Річі – це та більше чекатиме кіноманів.

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"Балконетки"

Прем'єра: 1 травня

Це комедійний горор, що розповідає про трьох подруг: письменницю Ніколь, вебкам-модель Рубі та акторку Еліз, які відпочивають на балконі у спекотний час у Марселі. Дівчата спостерігають за красунчиком-сусідом, який живе у будинку навпроти. Вечірка в його квартирі мала б бути звичною розвагою, але раптом тут стається кривавий інцидент.

"Балконетки": дивіться трейлер онлайн

"Громовержці*"

Прем'єра: 1 травня

Новий супергеройський фільм Marvel зібрав в одній команді Чорну вдову, Бакі Барнса, Червоного Захисника, Примару, Таскмастера та Джоні Вокера. Вони опиняються в смертельній пастці, після чого вирушають на небезпечну місію. Їм треба об'єднатися, щоб врятуватись.

"Громовержці*": дивіться трейлер онлайн

"Ще одна проста послуга"

Прем'єра: 1 травня

Сиквел відомого фільму 2018 року "Проста послуга" з Блейк Лайвлі й Анною Кендрік розповість про весілля Емілі з італійським бізнесменом. На цій щасливій події на острові Капрі стається вбивство. Герої мають знайти вбивцю, – це може бути будь-хто з гостей.

"Ще одна проста послуга": дивіться трейлер онлайн

"Фанатик"

Прем'єра: 1 травня

Події фільму відбуваються в Лос-Анджелесі у 90-х. У центрі сюжету – попзірка Софія, в будинок якої раптово вламується молодий чоловік Пол. Він чомусь впевнений, що одружується зі співачкою. Він дивує своєю поведінкою, поки шокована Софія хоче втекти від шанувальника.

"Фанатик": дивіться трейлер онлайн

"Пункт призначення: Родове прокляття"

Прем'єра: 15 травня

Студентка Стефані щоночі бачить один і той самий кошмар, де пророкують загибель її сім'ї. Дівчина повертається у рідні місця, щоб знайти людину, яка б змогла запобігти цій трагедії.

"Пункт призначення: Родове прокляття": дивіться трейлер онлайн

"Місія неможлива. Фінальна розплата"

Прем'єра: 22 травня

Один з головних фільмів року - фінальна частина франшизи "Місія неможлива". Вона розповість про агента Ітана Ганта, який з командою вирушає на нове завдання. Їм належить зупинити свого заклятого ворога Габріеля. Той прагне отримати програму штучного інтелекту, що може загрожувати всьому світу.

"Місія неможлива. Фінальна розплата": дивіться трейлер онлайн

"Ліло і Стіч"

Прем'єра: 22 травня

Римейк культового однойменного мультфільму розповість про самотню дівчинку Ліло, в якої з'являється друг – інопланетянин Стіч, схожий на собаку, якого створили як руйнівну силу. Між Ліло й Стічем виникає дивовижний зв'язок.

"Ліло і Стіч": дивіться трейлер онлайн

"Фонтан молодості"

Прем'єра: 23 травня

Пригодницька історія від Гая Річі розповість про брата й сестру, які після напружених стосунків об'єднуються заради подорожі. Вони хочуть віднайти Джерело молодості, про якого розповідають безліч легенд.

"Фонтан молодості": дивіться трейлер онлайн

"Фінікійська схема"

Прем'єра: 29 травня

У новому фільмі Веса Андерсона з зірковим акторським складом – розповідь про ексцентричного та багатого бізнесмена Заса-Ца Корду. Він втягує свою доньку-монахиню у небезпечну справу, поки інші намагаються зірвати ці плани.

"Фінікійська схема": дивіться трейлер онлайн