Для теплих кіновечорів: фільми та серіали, які треба подивитися вже цього літа

Літо – чудова пора року не лише для прогулянок і подорожей, але й для перегляду фільмів та серіалів. На такий вид відпочинку нарешті з'являється трохи більше часу.

Українська акторка Наталка Денисенко у розмові з журналісткою 24 Каналу поділилася добіркою стрічок, які можна переглянути літніми днями та вечорами. Тож готуйте попкорн або інші смаколики, щоб гарно провести час.

Щира рекомендація На будь-який смак: 6 смішних комедій для сімейного перегляду

"Велика краса" (2013)

Режисер: Паоло Соррентіно

Події фільму відбуваються у Римі. Джеп Гамбарделл – письменник та журналіст, якому незабаром виповнюється 65 років. Чоловік вирішує дослідити місто та подивитися, як воно змінилося. Джеп і справді помічає, що Рим став більш сучасним, а також розуміє, що його буденність тепер занадто пасивна.

"Велика краса": дивіться онлайн трейлер фільму

"П'ятий елемент" (1997)

Режисер: Люк Бессон

Двері між різними вимірами відчиняються кожних п'ять тисяч років. Саме у цей час починають проникати темні сили, аби зруйнувати спокій. У XXIII столітті таксист Корбен Даллас, який проживає у Нью-Йорку, повинен врятувати світ від зла. Для цього чоловікові потрібно з'єднати чотири елементи: стихії землі, вогню, води та повітря, а також додати п'ятий, що є таємним.

"П'ятий елемент": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вікінги" (2013)

Режисер: Майкл Герст

Майкл Герст Кількість сезонів: 6

6 Кількість серій: 89

У серіалі розповідається про Раґнара Лотброка – чоловіка, який у ті часи був справжнім героєм. Глядачі також знайомляться з його племенем вікінгів та сім'єю. Воїн нічого не боїться та прагне, щоб усі поклонятися скандинавським богам. Легенда, крім того, стверджує, що Раґнар – нащадок бога війни та воїнів, який називається Одін. Серіал сподобається любителям минулих епох.

"Вікінги": дивіться онлайн трейлер серіалу

Обирайте фільм або серіал, який зможете подивитися вже цього літа. Зверніть увагу на рекомендації улюблениці українців Наталки Денисенко.