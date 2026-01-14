Від гри до справжнього блокбастера: 6 культових фільмів і серіалів за мотивами відомих відеоігор

Ще не так давно новина про екранізацію популярної відеоігри викликала у фанатів радше скепсис, ніж передчуття свята. Проте з роками ситуація кардинально змінилася: кіноіндустрія нарешті навчилася не просто копіювати механіку геймплею, а вихоплювати саму суть ігрових всесвітів – їхню атмосферу, складну психологію героїв та унікальний візуальний код.

Сучасні шоураннери та режисери, які самі виросли з джойстиками в руках, ставляться до першоджерел із майже релігійним пієтетом, що дозволяє створювати шедеври на кшталт "Останніх із нас" чи візуально бездоганного "Аркейну". У цій добірці 24 Каналу ми згадаємо як перевірену часом класику, так і найсвіжіші прем'єри, включно із "Сайлент Гілл. Повернення", яке обіцяє задати нову планку для кіноадаптацій ігор у жанрі survival horror.

Які культові фільми й серіали зняли за комп'ютерними іграми?

"Останні з нас"

Коли за екранізацію культової гри від студії Naughty Dog взявся шоуранер серіалу "Чорнобиль" Крейг Мейзін разом із творцем оригінальної історії Нілом Дракманном, очікування були величезними. Перший сезон серіалу від HBO став справжнім культурним вибухом і взірцем того, як треба переносити ігрові світи на екран. Історія контрабандиста Джоела та підлітки Еллі, які пробираються через постапокаліптичні США, де люди перетворилися на зомбі, керованих грибом-кордицепсом, вразила глядачів своєю психологічною глибиною та візуальною реалістичністю.

Перший сезон зібрав рекордні перегляди, поступившись лише "Дому Дракона", та здобув вісім статуеток "Еммі", довівши, що екранізація відеогри може бути справжнім мистецтвом.

Проте шлях наступного сезону, який базується на другій частині гри The Last of Us, виявився значно тернистішим. Попри незмінно високу якість постановки та акторської гри, проєкт зіткнувся з набагато стриманішим прийомом через радикальні сюжетні рішення та зміну фокуса з центрального дуету на нових персонажів. Якщо перший сезон був одностайним тріумфом, то другий став складним викликом для аудиторії, продемонструвавши, що не всі канонічні ігрові повороти легко сприймаються у форматі телевізійного серіалу.

"Uncharted: Незвідане"

Якщо ви скучили за пригодами у стилі Індіани Джонса, то екранізація ігрового бестселера від Naughty Dog – саме для вас. Серія ігор Uncharted для PlayStation завжди славилася своїм "кінематографічним" геймплеєм, де кожен рівень нагадував дорогу голлівудську постановку.

Режисер Рубен Флейшер вирішив не переказувати сюжети ігор дослівно, а створити такий собі приквел – історію становлення молодого мисливця за скарбами Нейтана Дрейка. Ця роль дісталася зірці "Людини-павука" Тому Голланду, а його харизматичного та хитрого наставника Віктора "Саллі" Саллівана зіграв Марк Волберг. Разом вони вирушають на пошуки втраченого золота Магеллана, паралельно розплутуючи сімейні таємниці та втікаючи від підступних конкурентів.

У фільмі майстерно відтворені культові сцени з гри, як-от епічне падіння з вантажного літака. Попри побоювання скептиків, дует Голланда та Волберга виявився надзвичайно органічним, наповненим дотепними діалогами та взаємними "підколами". І в результаті маємо чудове попкорн-кіно, яке не вимагає від глядача знання кожної ігрової місії та дарує дві години щирого драйву та екзотичних краєвидів.

"Аркейн"

Коли світ побачив перший сезон "Аркейну", стало зрозуміло, що це не просто екранізація популярної гри League of Legends від Riot Games, а справжня революція в анімації. Створений французькою студією Fortiche Production, серіал вразив глядачів унікальним візуальним стилем: копіткою сумішшю 2D- та 3D-анімації, де кожен кадр виглядає як ожиле полотно олійного живопису.

Сюжет паралельно розгортається у двох контрастних містах – стімпанк-технологічному аристократичному Пілтовері та похмурому підземному Зауні. В епіцентрі подій опиняються дві сестри, Вай та Паудер, чиї долі розходяться по різні боки барикад через винайдення магічної технології "гекстек", яка здатна змінити реальність – чи просто її знищити. Драма серіалу настільки глибока й доросла, що він миттєво вийшов за межі геймерської спільноти, ставши справжнім попкультурним феноменом.

Рекорди "Аркейну" говорять самі за себе: проєкт отримав 100% схвалення від критиків на Rotten Tomatoes та став першим в історії стримінговим серіалом, що забрав усі основні нагороди на престижній премії Annie Awards (анімаційний аналог "Оскара"), включно із категорією "Найкращий анімаційний проєкт для широкої аудиторії".

Феномен серіалу полягає в тому, що творці не просто екранізували гру, а розповіли у Всесвіті League of Legends універсальну історію про соціальну нерівність, травми минулого та неможливість вибору між сім'єю та переконаннями. Завершивши цю історію другим сезоном, "Аркейн" назавжди застовпив за собою місце в залі слави світового кінематографа.

"Фолаут"

Серіал від Amazon Prime Video став рідкісним прикладом того, як можна ідеально відтворити на екрані не лише сюжет, а й саму "душу" ігрового всесвіту. Заснований на легендарній серії RPG від Bethesda Game Studios, "Фолаут" занурює глядача у ретрофутуристичну Америку, що перетворилася на радіоактивну пустку після ядерної війни.

Шоуранер Джонатан Нолан (співавтор "Світу Дикого Заходу") зробив ставку на фірмовий чорний гумор та естетику 50-х років, де джазові хіти лунають на фоні мутантів і зруйнованих міст. Історія розгортається навколо наївної дівчини Люсі (Елла Пурнелл), яка вперше залишає комфортне підземне Сховище, та цинічного Гуля-найманця (Волтон Ґоґґінс), чиє життя у постядерній пустці триває вже понад двісті років.

Крутість проєкту полягає у бездоганному візуальному дизайні: від величезних сталевих обладунків Братства Сталі до кожної пляшки "Ядер-Коли" – усе виглядає так, ніби зійшло з моніторів геймерів.

Серіал спровокував справжній "ефект Фолауту", коли мільйони людей після перегляду знову повернулися до проходження ігор серії. Критики та фанати одностайно відзначили, що творцям вдалося знайти ідеальний баланс між кривавим екшном, політичною сатирою та щирою людською драмою.

"Фолаут" довів, що навіть найхимерніший ігровий світ може стати базою для інтелектуального та захопливого серіалу, який цікаво дивитися навіть тим, хто ніколи не тримав у руках геймпад.

"Оселя зла"

Наприкінці дев'яностих світ збожеволів від гри Resident Evil від японської компанії Capcom. Гра затягувала своєю в’язкою атмосферою безвиході, де кожен патрон був на вагу золота, а за кожним рогом підземної лабораторії підстерігав результат жахливих біологічних експериментів корпорації Umbrella.

Екранізувати цей всесвіт взявся Пол В. С. Андерсон, який зробив ставку не на пряме копіювання ігрового сюжету, а на драйвовий екшн. Головну героїню – загадкову Еліс – зіграла Мілла Йовович, яка згодом стала незмінною зіркою всієї довгограючої кінофраншизи "Оселя зла".

За сюжетом, група спецсили проникає в підземну лабораторію "Вулик", де вийшов з-під контролю смертоносний Т-вірус, який перетворив весь персонал на кровожерних зомбі, а суперкомп'ютер "Червона королева", що контролює "Вулик", зробить все, щоб не випустити Т-вірус назовні.

Перший фільм дав старт одній із найтриваліших і найуспішніших кінофраншиз в історії ігрових адаптацій. Протягом п'ятнадцяти років глядачі спостерігали за тим, як Мілла Йовович знищує орди мутантів, перетворюючись на справжню ікону жанру survival horror.

До основної серії, створеної тандемом Андерсона та Йовович, увійшли шість стрічок: оригінальна "Оселя зла" (2002), сиквел "Апокаліпсис" (2004), пустельна "Вимирання" (2007), технологічна "Потойбічне життя" (2010), масштабна "Відплата" (2012) та епічна "Фінальна битва" (2017).

"Сайлент Гілл. Повернення" (2026)

Фанати культового психологічного горору отримали справжній подарунок: спочатку 2024-го компанія KONAMI випустила рімейк Silent Hill 2 – культової гри 2001 року, яка одразу після перевипуску стала гітом і серед нового покоління геймерів. А тепер режисер Крістоф Ганс, який 2006-го представив першу кіноадаптацію похмурого Всесвіту Сайлент Гіллу, випускає фільм, який водночас є й екранізацією Silent Hill 2, і перезапуском кінофраншизи "Сайлент Гілл".

Це унікальний випадок в індустрії, коли рімейк гри для PS5 та повнометражний фільм розроблялися паралельно, а творчі команди постійно обмінювалися ідеями, щоб створити максимально повне занурення у світ кошмарів Сайлент Гіллу.

Сюжет фільму веде Джеймса Сандерленда (Джеремі Ірвін) до похмурого міста, куди його покликав таємничий лист від давно втраченої коханої Мері (Ганна Емілі Андерсон). Там він постає перед власними демонами та жахливою правдою, що межує з божевіллям.

Як і в першому фільмі, Крістоф Ганс знову відмовився від намальованих на комп'ютері монстрів на користь загримованих акробатів і танцюристів, чия сюрреалістична пластика вдихнула життя в оновленого Пірамідоголового, моторошних Медсестер та інших жахливих створінь.

А чи зможе Джеймс пройти повз них і відшукати світло у вічному тумані Сайлент Гіллу, ми дізнаємося вже зовсім скоро – в кінотеатрах України стрічка стартує 22 січня.