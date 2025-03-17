Не лише військовий, а й актор: фільми та серіали з Даніелем Салемом для затишного вечора

Актор та ведучий Даніель Салем з початку повномасштабного вторгнення долучився до Збройних Сил України. Однак улюблене заняття – зйомки у кіно чоловік не покинув й тепер поєднує службу з роботою на знімальному майданчику.

13 березня в кінотеатрах відбулася прем'єра нового фільму з Даніелем у головній ролі – "Відпустка наосліп". Ця романтична стрічка вже стала улюбленою серед українських глядачів, адже квитки на сеанси розлітаються з шаленою швидкістю. З цієї нагоди Кіно 24 підготувало добірку інших фільмів та серіалів, у яких можна насолодитися акторською грою Салема.

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"Відпустка наосліп"

Романтична комедія, де Салем виконує одну з головних ролей. Кар'єра амбітної київської бізнес-леді Тетяни Малкової стрімко злітає вгору. Керівництво та партнери захоплюються її відданістю роботі, адже знайти настільки працьовиту та відповідальну співробітницю – справжня рідкість. Втім, її підлеглим не так пощастило – суворі вимоги та постійний контроль дратують команду. Щоб хоч трохи перепочити від її трудоголізму, колеги вирішують відправити Тетяну у вимушену відпустку на Закарпаття. Чисте гірське повітря, чарівні краєвиди та місцевий колорит мали б допомогти їй розслабитися. Але найбільший вплив на неї справить не природа, а зустріч із надійним та кремезним місцевим чоловіком Назаром, який відкриє їй світ поза межами офісу.

"Відпустка наосліп": дивіться онлайн трейлер фільму

"Конотопська відьма"

Саме у цьому фільмі Даніель отримав дебютну роль у повнометражному кіно. За сюжетом, стародавня відьма з Конотопа давно залишила магію в минулому, обравши просте життя поруч із коханим – українцем Андрієм. Однак її спокій руйнується, коли починається повномасштабна війна, а місто частково потрапляє під окупацію. У спробі врятувати кохану Андрій гине просто в неї на руках. Тоді відьма повертає свої сили, аби помститися загарбникам – безжально та невблаганно. Центральним символом фільму стає "Відьмин оберіг "Шолом жаху", що об'єднує магічну силу відьми, руну захисту та страху, а також елементи традиційної вишивки Сумщини. Цей оберіг сповнений енергії, що змушує ворога тремтіти від страху та тікати.

"Конотопська відьма": дивіться онлайн трейлер фільму

"Доктор Віра"

Даніель Салем зіграв у цьому 30-серійному мелодраматичному телесеріалі головну роль. Головна героїня, Віра, переживає справжній шок – її чоловік Андрій зникає за загадкових обставин, а незнайома жінка заявляє, що є його справжньою дружиною. Світ Віри руйнується, але вона не здається. Щоб забезпечити родину, жінка покидає докторантуру, повертається до лікарні та знову працює кардіохірургинею. Попри особисту трагедію, вона продовжує рятувати людські життя, виховує маленьку доньку та доглядає хвору матір. Але чи зможе Віра розкрити правду про свого чоловіка та повернути собі спокій?

"Доктор Віра": дивіться онлайн трейлер серіалу