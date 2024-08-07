З високим рейтингом: 3 цікаві фільми, які варто подивитися ввечері

У багатьох людей час на перегляд фільмів або серіалів з'являється лише ввечері. Це чудова пора доби, коли можна зробити у кімнаті затишок, налити в улюблену кружку гарячого чаю, запалити свічку, щоб насолодитися цікавою стрічкою.

Редакція Кіно 24 підготувала добірку фільмів, які варто включити ввечері. Ознайомлюйтеся з трейлерами та обирайте, що будете дивитися найближчим часом. Впевнені, що захопливі сюжети не залишать вас байдужими.

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"Прислуга"

Жанр : драма, історичний фільм

: драма, історичний фільм Рейтинг IMDb: 8.1

Події фільму розгортаються у Сполучених Штатах Америки 60-х років. Скітер нещодавно завершила навчання в університеті. Після цього дівчина вирішила поїхати назад у рідне місто – Джексон. Головна героїня мріє бути письменницею, однак рідні вважають, що це погана ідея. У домі працює темношкіра служниця Ейбілін, з якою Скітер вдається подружитися. До їхньої компанії також приєднується Мінні, з якою буває складно.

"Прислуга": дивіться онлайн трейлер фільму

"У гонитві за щастям"

Жанр : дитячий, драма

: дитячий, драма Рейтинг IMDb: 8.0

У фільмі розповідається про Кріса Гарднера, який переживає життєві труднощі. Чоловік розійшовся з дружиною, тому тепер сам займається вихованням маленького сина. Аби якось заробити грошей, він продає медичну апаратуру. Однак справи йдуть не зовсім добре. Попри це, Кріс хоче забезпечити дитині хороше майбутнє.

"У гонитві за щастям": дивіться онлайн трейлер фільму

"Джентльмени"

Жанр : екшн, комедія

: екшн, комедія Рейтинг IMDb: 7.8

Мікі Пірсон займається нелегальним бізнесом. Однак згодом чоловік вирішує покінчити з цим та приділяти більше часу й уваги сім'ї. Він хоче, аби тепер керівництво компанії на свої плечі взяв хтось інший, однак обрати таку людину виявляється не так просто. Крім того, Мікі має справу з ворогами, конкурентами та чоловіком, на ім'я Флетчер. Останній хоче знайти на Пірсона компромат, але не готовий до подальшого розвитку подій.

"Джентльмени": дивіться онлайн трейлер фільму

Сподіваємося, що ви обрали фільм для сьогоднішнього вечора. Готуйте смаколики та гайда дивитися!