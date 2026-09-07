3 напружені фільми, які витримають лише люди з міцними нервами

Деякі стрічки створені не для легкого відпочинку після робочого дня, а щоб вибити глядача із зони комфорту й змусити серце калатати від тривоги. Вони майстерно маніпулюють почуттями, психологічно тиснуть та залишають важкий посмак.

Якщо ви шукаєте кіно, яке перевірить вашу витримку на міцність, то ця добірка стане справжнім емоційним викликом. Читайте про напружені фільми більше – у матеріалі 24 Каналу.

"Спадковість" (2018)

Рейтинг IMDb – 7,3

У родини Грем почалася справжня "чорна смуга" після смерті бабусі. Незабаром стається ще одна жахлива трагедія, яка остаточно розколює сім'ю та витягує назовні старі образи. Мати сімейства Енні береться за альбоми й щоденники померлої та дізнається моторошну правду про її зв'язок із темним культом. Будинок поступово поглинає потойбічна сила, тому кожен наступний крок героїв лише зменшує їхні шанси на виживання.

"Спадковість": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes оглядачі відзначають гру Тоні Коллетт. Водночас деякі рецензенти зауважують, що певні метафори можуть здатися занадто гротескними для шанувальників фільмів такого жанру.

"Імла" (2007)

Рейтинг IMDb – 7,1

Потужна літня буря приносить у невелике містечко неприродно густий і глухий білий туман. Девід разом з маленьким сином ховається в місцевому супермаркеті в оточенні десятків інших переляканих жителів. З імли людей починають безжально винищувати гігантські чудовиська, але головне жахіття зароджується всередині сховища. Натовп починає втрачати розум, і шанси врятуватися згасають просто на очах.

"Імла": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: У розділі критики на Rotten Tomatoes експерти хвалять Френка Дарабонта за безкомпромісне дослідження крихкості людської моралі перед обличчям катастрофи. Також рецензенти відзначають приголомшливу кінцівку фільму.

"Платформа" (2019)

Рейтинг IMDb – 7,0

Горен потрапляє до вертикальної експериментальної тюрми з сотнями бетонних поверхів. Раз на день крізь центральний отвір спускається стіл із вишуканими стравами. Відповідно мешканці верхніх ярусів забирають найкраще, а нижнім залишаються брудні тарілки або порожнеча. Щомісяця система випадково тасує людей між поверхами, тому той, хто вчора ситно їв на верхівці, наступного дня опиняється на межі голодної смерті на самому дні. Горен прагне змінити жорстокий порядок, але інстинкт виживання безжально знищує залишки людяності.

"Платформа": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: У відгуках на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають влучну, хоч і моторошно антиутопічну алегорію на класову нерівність. Критики схвалюють напружену атмосферу та візуальну клаустрофобію стрічки, хоча частина оглядачів критикує стрічку за надмірну жорстокість окремих моментів.

Якщо вам подобаються напружені фільми, раніше ми публікували добірку психологічних трилерів, які ламають мозок.