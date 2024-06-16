Фільми, після яких зможете полюбити та прийняти себе

Полюбити себе буває непросто. Ми завжди знаходимо якісь комплекси та не приймаємо власну красу та цінність. Герої багатьох фільмів також неідеальні, однак вони можуть допомогти людям не загубити себе, а віднайти.

Сьогодні пропонуємо ознайомитися зі шістьма фільмами, які допоможуть прийняти себе та по-справжньому полюбити. Дивіться трейлери та обирайте!

Актуально 10 найгарячіших фільмів, заради яких варто піти в кіно цього літа

"Із 13 в 30"

Дженна ходить з компанією школярок, у яких багато вимог. На тринадцять років найкращий друг дівчини подарував їй ляльковий будинок, який зробив власними руками. Хлопець також дав чарівний пилок, який здійснює бажання. Дженна вирішує, що хоче стати дорослою красивою жінкою. Наступного ранку у дівчини починається нове життя. Тепер вона – 30-річна жінка, яка має квартиру та обіймає посаду редакторки у журналі.

"Із 13 в 30": дивіться онлайн трейлер фільму

"Їсти, молитися, кохати"

Головну роль виконує неперевершена Джулія Робертс. Її героїня Ліз Гілберт – жінка, яка має все: власне житло, чудову кар'єру та хорошого чоловіка. Попри це, вона трохи заплуталась у житті. Одного разу Ліз приймає рішення розлучитися та поринає у вир подорожей та самопізнання. Жінка їсть смачну їжу в Італії, молиться в Індії та шалено закохується на Балі.

"Їсти, молитися, кохати": дивіться онлайн трейлер фільму

"Форрест Ґамп"

Глядачі побачили цей фільм у 1994 році. Його полюбили не лише люди, але й кінокритики та кінематографісти. Свого часу стрічка отримала 6 премій "Оскар". Події фільму розгортаються у місті Ґрінбоу, що у штаті Алабама, де й мешкає Форрест Ґамп. Ви дізнаєтеся як про дитинство головного героя, так і про його доросле життя. Чоловікові вдається залишити слід в історії США.

"Форрест Ґамп": дивіться онлайн трейлер фільму

"Переваги скромників"

Чарлі вчиться на першому курсі та живе з батьками. Він звичайний хлопець, з якого можна скласти образ молодого покоління. Головний герой перебуває у пошуках себе та стикається із дорослішанням. Чарлі вперше закохується та пробує наркотики, крім того, постійно має робити якийсь вибір.

До речі 3 фільми 2024 року, які ви могли пропустити

"Переваги скромників": дивіться онлайн трейлер фільму

"Таємне життя Волтера Мітті"

Сюжет фільму розгортається у наш час. Волтер Мітті працює у журналі Life, а саме у відділі фотонегативів. У чоловіка є матір та сестра, а батько рано пішов із життя. Волтер займається рутинними справами, але багато мріє. Він, зокрема, уявляє себе космонавтом, Казановою та мандрівником. Є у житті головного героя й таємне кохання на роботі, але Мітті ніяк себе не проявляє. Одного разу життя чоловіка кардинально змінюється. Мрії тепер – реальність.

"Таємне життя Волтера Мітті": дивіться онлайн трейлер фільму

"Загублена"

Незабаром Нік та Емі святкуватимуть п'ять років у шлюбі. Однак одного разу дружина таємничо зникає, після чого за справу береться поліція. Спочатку всі підтримують чоловіка, але вже згодом починають його підозрювати. Під час розслідування з'ясовується, що сімейне життя Ніка та Емі не було безхмарним, а жінка до того ж боялася за себе. Чоловік закривається від всіх, чим викликає ще більше підозр. Проте ситуація не така однозначна, як здається.

"Загублена": дивіться онлайн трейлер фільму

Любіть, поважайте та цінуйте себе. Пам'ятайте, що ви – індивідуальні, не рівняйтеся до інших, а самовдосконалюйтеся та насолоджуйтеся життям.