Справжня кінотерапія: 3 фільми, які допоможуть впоратись з апатією

28 травня 2024, 14:15
Читать новость на русском

Час від часу ми стикаємося з апатією та якимось незрозумілим емоційним станом. Відчуваємо пригніченість, не маємо бажання робити щось, і відчувається застій у всіх сферах життя.

Щоб позбутися такого стану, варто виділити собі час та знайти те, що може відновити ресурси. У цьому випадку часто допомагає перегляд хороших фільмів.

Радимо 5 крутих корейських дорам із якісною українською озвучкою

"Переваги скромників"

Американська романтична драма, яку зняв режисер і сценарист Стівен Чбоскі, вийшла у 2012 році. Цей фільм базується на романі того ж автора.

Це історія про Чарлі, першокурсника з Піттсбургу, який є сором’язливим і непопулярним. У фільмі дотикаються теми переходу в доросле життя, використання наркотиків, підліткового сексу, насильства, самогубства. Особлива увага приділяється дилемі пасивності та пристрасті.

Ми спостерігаємо, як на власних очах Чарлі дорослішає, змінюється його оточення, а також переосмислює світ навколо себе.

"Переваги скромників": дивіться онлайн трейлер фільму

"Міст"

Після отримання травми військова Лінсі повертається до свого рідного міста Новий Орлеан. Тут вона розпочинає зусилля і намагається адаптуватись до повсякденного цивільного життя. У цьому процесі вона зустрічає місцевого механіка, на ім'я Джеймс і відзначає, що між ними виникає несподівана симпатія. Цікаво, як ця симпатія вплине на подальший хід подій.

"Міст": дивіться онлайн трейлер фільму

"500 днів літа"

Це американський романтичний драмедійний фільм, який вийшов у 2009 році. Його сюжет обертається навколо головного героя Тома, який випадково зустрічає Саммер – дівчину, яку він чекав всього свого життя.

Він перебуває на сьомому небі від щастя. Проте є одне маленьке "але": у Саммер є трохи інші погляди на відносини між чоловіком і жінкою. 

"500 днів літа": дивіться онлайн трейлер фільму

Іноді кіно дає можливість побачити ситуації, подібні до наших власних, та зрозуміти, як їх подолати. Життєствердні фільми про перемогу над депресією можуть змінити наше сприйняття життя.

Автор: Ольга Паньків