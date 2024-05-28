Справжня кінотерапія: 3 фільми, які допоможуть впоратись з апатією

Час від часу ми стикаємося з апатією та якимось незрозумілим емоційним станом. Відчуваємо пригніченість, не маємо бажання робити щось, і відчувається застій у всіх сферах життя.

Щоб позбутися такого стану, варто виділити собі час та знайти те, що може відновити ресурси. У цьому випадку часто допомагає перегляд хороших фільмів.

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"Переваги скромників"

Американська романтична драма, яку зняв режисер і сценарист Стівен Чбоскі, вийшла у 2012 році. Цей фільм базується на романі того ж автора.

Це історія про Чарлі, першокурсника з Піттсбургу, який є сором’язливим і непопулярним. У фільмі дотикаються теми переходу в доросле життя, використання наркотиків, підліткового сексу, насильства, самогубства. Особлива увага приділяється дилемі пасивності та пристрасті.

Ми спостерігаємо, як на власних очах Чарлі дорослішає, змінюється його оточення, а також переосмислює світ навколо себе.

"Переваги скромників": дивіться онлайн трейлер фільму

"Міст"

Після отримання травми військова Лінсі повертається до свого рідного міста Новий Орлеан. Тут вона розпочинає зусилля і намагається адаптуватись до повсякденного цивільного життя. У цьому процесі вона зустрічає місцевого механіка, на ім'я Джеймс і відзначає, що між ними виникає несподівана симпатія. Цікаво, як ця симпатія вплине на подальший хід подій.

"Міст": дивіться онлайн трейлер фільму

"500 днів літа"

Це американський романтичний драмедійний фільм, який вийшов у 2009 році. Його сюжет обертається навколо головного героя Тома, який випадково зустрічає Саммер – дівчину, яку він чекав всього свого життя.

Він перебуває на сьомому небі від щастя. Проте є одне маленьке "але": у Саммер є трохи інші погляди на відносини між чоловіком і жінкою.

"500 днів літа": дивіться онлайн трейлер фільму

Іноді кіно дає можливість побачити ситуації, подібні до наших власних, та зрозуміти, як їх подолати. Життєствердні фільми про перемогу над депресією можуть змінити наше сприйняття життя.