5 фільмів, які допоможуть впоратись з емоційним вигоранням

Наближаються свята, які обожнюють діти й дорослі, але важкі робочі будні часто призводять до апатії та емоційного вигорання. Тому саме час приводити себе в ресурсний стан та допомогти собі відновитись.

У цьому допоможуть фільми з добірки 24 Каналу. Не гайте часу, а переглядайте обрану стрічку та забудьте про всі проблеми, які вас хвилюють!

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Фільми, які допоможуть впоратись з апатією

"Таємне життя Уолтера Мітті"

У житті Уолтер Мітті все повинно бути організовано, правильно та стабільно. Він працює на своїй офісній посаді, мешкає в блоковому будинку, де квартири нагадують клітки. Проте мало хто знає, що за цією зовнішньою апатією захований чоловік, який уявляє неймовірні пригоди. Він закоханий у жінку, з якою працює, але сміливо підходити до неї йому вдається лише у своїх фантастичних мріях. У певний момент Уолтеру доводиться вирушити у подорож, яка повністю змінить його життя, і зробити крок, який раніше він лише уявляв.

"Таємне життя Уолтера Мітті": дивіться онлайн трейлер фільму

"Недоторканні"

Після того, як багатий аристократ Філіп стає жертвою нещасного випадку, він вирішує найняти помічника, але обирає того, хто, здавалося б, абсолютно не підходить для цієї ролі – молодого жителя передмістя, Дрісса, який нещодавно вийшов з в'язниці. Навіть при обмежених можливостях Філіпа, Дріссу вдається внести дух пригод у розмірене життя аристократа.

"Недоторканні": дивіться онлайн трейлер фільму

"Чоловік, на ім'я Уве"

Уве – чоловік-скнара і зануда. Його непохитні принципи, строгі звички та вибуховий характер створюють враження про нього як про "сусіда з пекла". Проте за цим холодним виглядом ховається щирий смуток і приховані історії.

Одного листопадового ранку молода пара з двома малими доньками переїжджає в сусідній будинок і випадково пошкоджує поштову скриньку Уве. З цього починаються події, які змінюють життя не лише капризного літнього чоловіка, але й всієї місцевої громади.

"Чоловік, на ім'я Уве": дивіться онлайн трейлер фільму

"Де ти поділась, Бернадетт?"

Бернадетт Фокс, колись видатна архітекторка Америки, перетворилася на віддану дружину і матір. Протягом останніх двадцяти років вона присвятила своє життя сім'ї та припинила свою професійну кар'єру. Замкнута у невеликому місті Сіетлі з успішним чоловіком та дочкою, Бернадетт володіє всім для комфортного і безтурботного життя. Проте нещасливість її переслідує, оскільки вона втратила зв'язок із собою.

Вирішивши знайти себе, Бернадетт вчиняє відчайдушний крок – вона вирішує втекти від рутинного життя і приєднатися до проєкту в Антарктиді. Та чи зможе цей вчинок змінити ситуацію на краще?

"Де ти поділась, Бернадетт?": дивіться онлайн трейлер фільму

"Почни спочатку"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Мая не закінчувала жодного університету. Вона стійко вірить, що істинний талант і прагнення до праці переважають будь-який диплом. У свої 40 років віці жінка має мрію довести свою перевагу перед випускниками престижних університетів. Їй на допомогу приходить друг, який створює фейковий профіль у соцмережі, трошки прикрашає її досягнення та додає крихту креативності до резюме. Маю беруть на роботу у велику компанію, де вона, нарешті, має шанс продемонструвати свою винятковість. Це старт її нового життя, та головне – не забувати, хто вона насправді.

"Почни спочатку": дивіться онлайн трейлер фільму