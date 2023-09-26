Що подивитися ввечері з дітьми: 4 фільми для сімейного перегляду

Осінні вечори стають все довшими, тому прогулянки з дітьми скорочуються. Ввечері малюки часто просять включити якийсь фільм чи мультфільм. Щоб гарно провести час разом, можна обрати стрічки, які будуть цікаві як малим, так і дорослим.

24 Канал зібрав 4 атмосферні фільми, які точно прикрасять вже прохолодні вечори. Робіть гаряче какао, залазьте під ковдру та насолоджуйтеся переглядом разом з дітками.

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"Ваяна"

мультфільм20166+

Дівчинка Моана Ваялікі опиняється на одному з райських островів, що розташовані в Тихому океані. Юна авантюристка мріє вийти за межі рифу, який оточує острів, однак батько категорично забороняє робити це. Та дівчина розуміє, що потрібно шукати родючішу землю, оскільки запаси їжі на острові вичерпуються. Моана згадує легенду про напівбога Мауї, який викрав серце богині Те Фіті й приніс його людям, чим спричинив появу темряви, яка поширилася на весь океан. Щоб знайти Мауї, який багато років перебуває у вигнанні, дівчина наважується на небезпечну морську подорож. Вона навіть не здогадується, які випробування чекають на неї та що у цій мандрівці знайде своє справжнє покликання.

"Ваяна": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Пригоди Паддінгтона 2"

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.комедія, фентезі, сімейний20170+

Паддінгтон належить до рідкісного виду перуанських ведмедів. Він оселився в сім'ї Браунів в Лондоні, однак не хотів обтяжувати їх. Тому знайшов роботу, щоб забезпечувати себе самостійно. Милий ведмедик влаштувався мити вікна, однак все виявилося не так просто, як здавалося. Паддінгтон не міг навіть відро з водою підняти, не те що піднятися на необхідну висоту. Подолати ці труднощі вдалося завдяки кмітливості винахідливого ведмедика.

Перші зароблені гроші він вирішив витратити на подарунок тітці Люсі, якій днями мало виповнитися сто років. Ведмедик вирішив придбати рідкісне видання книги в антикварному магазині, однак грошей було не достатньо. Він працював, не покладаючи рук, однак, як з'ясувалося згодом, книгу з магазину викрали. Паддінгтон вирішує самостійно знайти злодія та починає власне розслідування.

"Пригоди Паддінгтона 2": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дулітл"

комедія, сімейний, фентезі, пригоди, екшн202012+

Одного разу талановитий ветеринар доктор Дулітл випадково почув, як до нього звертається бездомний собака. Спершу чоловік не міг повірити, що розуміє мову тварин, однак згодом переконався, що це таки правда. Коли представники тваринного світу дізналися про талант доктора, він став невіддільною частиною їхнього життя. Дулітл став для них не лише лікарем, а й справжнім другом та рятівником у будь-яких ситуаціях.

"Дулітл": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дивовижний Моріс"

анімація, комедія, пригоди20220+

Кіт Моріс має незвичайний талант – він розмовляє. Щоб провертати афери, Моріс об'єднується з розумними щурами, разом з якими подорожує містами. Кіт з'являється саме тоді, коли місто наповнюється щурами, а його завдання – звільнити населення від нашестя. Однак в одному з міст діяти за планом, який придумала команда Моріса та пацюків, було неможливо.

"Дивовижний Моріс": дивіться онлайн трейлер мультфільму