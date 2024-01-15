Кінотерапія: 4 фільми, які допоможуть вивільнити емоції

Вміння показати свої емоції – це не завжди про слабкість. Іноді, щоб позбутися напруги та заспокоїтись варто просто добряче поплакати.

Посприяти цьому може перегляд фільму зі списку на сайті 24 Каналу. Обирайте стрічку для перегляду та відновлюйте свій емоційний баланс, щоб любити радіти життю кожної миті.

Радимо Життя – це гра: 5 фільмів про наслідки, до яких призводить азарт

Фільми, які допоможуть поплакати

"Спокутне кохання"

Ще в дитинстві Енджел продали в публічний будинок, де вона протягом усього свого життя перебуває в атмосфері насильства, безперестанної хтивості та ненависті. Та одного разу її доля змінюється, коли вона зустрічає Майкла Госі та шалено закохується.

З'являється надія на те, що її життя може стати щасливішим. Але власник будинку не готовий відпускати свою підопічну, і Енджел доведеться боротися за свою свободу.

"Спокутне кохання": дивіться онлайн трейлер фільму

"Фрагменти жінки"

Сюжет орієнтується на молоду пару, де дівчина стикається з втратою дитини під час пологів. Тепер вона змушена долати горе і вирішувати свою провину, щоб знову знайти сенс у житті. Вона докладає всіх зусиль, щоб не зіпсувати відносини з матір'ю та чоловіком.

"Фрагменти жінки": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вірю в кохання"

Кіно навчає нас вірити у неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Молодий хлопець шалено закоханий у дівчину, як і вона в нього. Їхньому щастю перешкоджає лише одне — непереборна хвороба дівчини. Але це не заважає закоханим насолоджуватися кожним моментом разом.

Вони готові боротися за свою долю удвох і безмежно кохати один одного навіть до самої смерті. Ця історія покаже, що в найважчі часи завжди можна знайти надію.

"Вірю в кохання": дивіться онлайн трейлер фільму

"Шлюбна історія"

Нью-йоркський театральний режисер Чарлі та його дружина, актриса Ніколь, опиняються на порозі розлучення. Чарлі вважає, що у їхньому шлюбі все було налагоджено, тоді як Ніколь відчуває втрату самої себе і, забравши сина, переїжджає до своєї матері в Лос-Анджелес. Там їй пропонують роль у серіалі, а висококласний адвокат по розлученнях дає свої поради.

Тепер Чарлі також змушений знайти адвоката і вирішити, як узгоджувати роботу та спілкування зі своїм сином, розриваючись між західним і східним узбережжями.

"Шлюбна історія": дивіться онлайн трейлер фільму