Назад у дитинство: фільми, що подарують теплі спогади
- Фільми "Джуманджі", "Бетховен" і "Назад у майбутнє" викликають спогади про дитинство через свої захопливі сюжети.
- "Джуманджі" розповідає про загадкову настільну гру, "Бетховен" про пригоди з сенбернаром, а "Назад у майбутнє" про подорож у часі.
Нові фільми виходять мало не щотижня, вражають глядачів сюжетами, спецефектами й грою акторів. Та особливе місце часто займають саме ті стрічки, що асоціюються з дитячими роками.
Вони повертають нас у час, коли все здавалося простішим і світлішим. Кіно 24 зібрав добірку культових фільмів, які нагадають про щасливі безтурботні часи дитинства.
"Джуманджі"
Якось хлопчик Алан знаходить загадкову настільну гру "Джуманджі" та починає грати в неї з подругою Сарою. Утім, гра виявилася не просто забавкою. Вона затягнула Алана у небезпечний світ джунглів, а налякана Сара втекла. Через 26 років Джуді та Пітер знаходять "Джуманджі", кидають кістки й звільняють Алана разом із хаосом, який розгортається навколо. Єдиний спосіб усе зупинити – завершити гру, хоч це й означає пройти крізь нові небезпечні випробування.
"Джуманджі": дивіться трейлер онлайн
"Бетховен"
Життя родини Ньютонів змінюється, коли до їхнього дому потрапляє грайливий сенбернар. Хоча голова сімейства Джордж не у захваті від собаки, з часом він також починає любити Бетховена. Та щастя триває недовго: ветеринар Ворнік планує використати собаку у своїх жорстоких експериментах, і тепер Ньютонів чекає боротьба за їхнього улюбленця.
"Бетховен": дивіться трейлер онлайн
"Назад у майбутнє"
Марті МакФлай випадково вирушає з 1985 року у 1955-й, де зустрічає своїх майбутніх батьків. Однак хлопець мимоволі заважає їхнім стосункам. Якщо вони не закохаються, Марті ризикує зникнути назавжди. Тепер йому доведеться виправити ситуацію та знайти спосіб повернутися у свій час.
"Назад у майбутнє": дивіться трейлер онлайн
