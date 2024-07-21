Якщо набридли люди: 3 фільми, які варто подивитись інтровертам

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Радимо Витратив всі заощадження і не мав на що жити: де зараз і чим займається Євген Ламах

"Країна припливів"

В житті маленької Джелізи-Роуз багато трагедій. Її батьки – наркомани, і коли її мати помирає від передозування героїну, вона змушена вирушити у дивну подорож разом зі своїм батьком Нієм.

Ній, колись музикант із рок-н-рольним минулим. Однак тепер помирає і він. Джеліза залишається самотньою у цьому жорстокому світі.

"Країна припливів": дивіться онлайн трейлер фільму

"Переваги скромників"

За сюжетом розгортається історія Чарлі, першокурсника у Піттсбурзі, що відзначається його сором'язливістю та непопулярністю. Зачіпаються теми насильства, підліткового сексу, перехідного віку, наркотиків і суїциду.

Чарлі росте, його соціальне оточення та уявлення про світ зазнають змін.

"Переваги скромників": дивіться онлайн трейлер фільму

"Це дуже кумедна історія"

Крейґу шістнадцять, а навколишній світ стрімко рухається у невідомому напрямку. Він бореться з думками про самогубство і вирішує звернутися за допомогою. Потрапивши до психіатричного відділення, він знаходить там друзів і, допомагаючи їм вирішувати їхні проблеми, знаходить сенс життя.

"Це дуже кумедна історія": дивіться онлайн трейлер фільму

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