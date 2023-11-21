5 фільмів, які заборонені для перегляду в різних країнах світу

Розуміння моралі дуже відрізняється у різних куточках землі. Чимало фільмів були заборонені для перегляду у багатьох частинах світу з певних причин.

Читайте в матеріалі 24 Каналу про такі стрічки. А також дізнавайтесь причину заборони фільмів у деяких країнах світу.

Радимо Про фільм "Ми були рекрутами", документалістику та художнє кіно: інтерв'ю з Любомиром Левицьким

Фільми, заборонені у деяких країнах світу

"У краю крові та меду"

Режисер: Анджеліна Джолі

Де заборонений: Сербія

Фільм розповідає про події під час Боснійської війни 1992-1995 років, коли мусульманська дівчина потрапляє в сербський табір для військовополонених, де шириться сексуальне насильство. Хоча стрічка розкриває жахи війни, симпатії знімальної групи відчутно не на боці сербів. Представники сербських захисників моралі назвали фільм брехливим і взагалі заборонили його показ.

"У краю крові та меду": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ной"

Режисер: Даррен Аронофскі

Де заборонений: Пакистан, Катар, Бахрейн, Малайзія, Індонезія

Режисер, екранізуючи біблійну легенду, вирішив глибше вивчити внутрішній світ героя, що вижив після всесвітнього потопу. Аронофскі розкрив там не найяскравіші почуття, адже врятуватися, коли всі навколо гинуть, є нелегким завданням. Філософська картина серйозно вразила чуттєвість цензорів. Серед аргументів для заборони деякі зазначали повагу до релігійних почуттів вірян, у той час, як інші посилались на те, що мусульманство проти зображення посланників Аллаха.

"Ной": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дітки"

Режисер: Ларі Кларк

Де заборонений: Білорусь

Фільм про аморальне життя американських підлітків викликав значний резонанс, розділяючи глядачів на дві сторони. Одні вважали його досить талановитим творінням, у той час, як інші бачили в ньому що завгодно – від моралізаторства до наміру шокувати, – але ніяк не як якісне кіно. Тому фільм, що досліджує теми підліткового сексу, наркоманії та ВІЛ, не сподобався білоруським чиновникам, і його показ заборонили.

Однак, сам Кларк у своїх інтерв'ю неодноразово наголошував, що вважає свою роботу більш ніж моральною. Він висловлював думку, що, можливо, розглядаючи всі ці жахи на екрані, підлітки змінять своє ставлення та розпочнуть інше життя.

"Дітки": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дівчина з татуюванням дракона"

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з Favbet . Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції й враження від гри.

Режисер: Девід Фінчер

Де заборонений: Індія

Екранізація культового твору Стіга Ларссона відзначилася дивовижними касовими зборами. Гостросюжетну стрічку дивилися зі затамуванням подиху мільйони кіноманів по всьому світу, намагаючись розгадати складний сюжет.

Проте індійські чиновники виявилися неприйнятними до такого напруженого змісту – сцена зґвалтування головної героїні її опікуном вразила занадто вразливих службовців, і фільм не отримав прокатного посвідчення в країні.

"Дівчина з татуюванням дракона": дивіться онлайн трейлер фільму

"Список Шиндлера"

Режисер: Стівен Спілберг

Де заборонений: Індонезія

Стрічка, яка завоювала сім Оскарів і заслужено увійшла в золотий фонд світового кінематографа, викликала негативну реакцію індонезійських моральних сторожів, які вважали, що причиною є відкрита еротика.

Те, як аморальність може бути виявлена у фільмі про німецького бізнесмена Оскара Шиндлера, який викуповує євреїв, засуджених до смерті, залишається загадкою для всесвітньої громадськості.

"Список Шиндлера": дивіться онлайн трейлер фільму