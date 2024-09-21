Не вигадані історії: 5 моторошних трилерів, в основі яких лежать реальні події

Більшість людей полюбляє дивитися трилери, щоб пережити гострі емоції. У цьому можуть допомогти фільми, події яких відбувалися в реальному житті.

Кіно 24 підготував добірку моторошних трилерів, які здивують вас емоційною насиченістю. Ці стрічки засновані на реальних подіях, тому розповідатимуть історії не вигаданих персонажів, а справжніх людей.

Не пропустіть 5 високорейтингових трилерів, які здивують несподіваними сюжетними поворотами

"Дівчина у підвалі"

Поки більшість підлітків мріє про 18-річчя, бо хоче нарешті пізнати доросле життя, Сара чекає на своє повноліття через зовсім іншу причину. Дівчина хоче втекти від свого жорстокого батька, але їй це не вдається. У свій 18-й день народження головну героїню закривають у підвалі, де її ніхто більше не почує. Батько-тиран збрехав усім рідним, що його донька поїхала, тому за неї не варто хвилюватися. Протягом десятки років Сару ґвалтував у підвалі її тато, через що одного разу вона завагітніла. Після пологів дівчина намагається втекти з будинку вдруге.

"Дівчина у підвалі": дивіться трейлер онлайн

"Зниклі дівчата"

Мері Гілберт запросила свою доньку Шеннон на вечерю, але та не з'явилася на зустріч. Дівчина несподівано зникає, через що її матір починає сильно хвилюватися. Детектив Річард Домер береться за цю справу, але розуміє, що нічим не може допомогти. Тому Мері розпочинає власне розслідування, в ході якого дізнається страшну правду про свою доньку та інших зниклих безвісти жінок.

"Зниклі дівчата": дивіться трейлер онлайн

"Золота рукавичка"

У центрі сюжету – Фріц Хонка, який став постійним відвідувачем бару "Золота рукавичка". Заклад завжди наповнений п'яницями й самотніми чоловіками. Водночас Фріц теж вживає багато алкоголю та проводить час з жінками. Одного разу Хонка запросив дівчину до себе додому, де згодом її вбив. З того часу поліція починає виявляти все більше жіночих трупів, не розуміючи, хто здатний на таку жорстокість.

"Золота рукавичка": дивіться трейлер онлайн

"У полоні стихії"

На острові Таїті 18-річна Тамі знайомиться з симпатичним хлопцем Річардом. Вони закохуються одне в одного, тому планують провести якомога більше часу разом. І ось пара отримала можливість привезти яхту з острова до Каліфорнії, на що одразу погоджується. Здавалося б, що на героїв чекає романтична подорож, але все не так просто. Закохані ще не знають, що океан підготував для них страшні випробування, які можуть вартувати їм власного життя.

"У полоні стихії": дивіться трейлер онлайн

"Звабливий, поганий, злий"

Американський трилер розповідає про злочини серійного вбивці Теда Банді. Ліз Кендалл перебуває в багаторічних стосунках з чоловіком та не знає, що він жорстокий маніяк. Тед зачарував її своїм розумом й уважністю, тому дівчина не могла повірити, що живе разом зі злочинцем. Однак, коли її обранця заарештувала поліція – світ Кендалл рухнув.

"Звабливий, поганий, злий": дивіться трейлер онлайн

Ці стрічки змусять пережити яскраву гаму емоцій. Від радості за героїв до жахливого усвідомлення, що всі події відбувалися в реальному житті. Насолоджуйтеся переглядом і продовжуйте слідкувати за розвитком кінематографа.