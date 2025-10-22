Вулиці Львова у кадрі: 3 українські фільми, які знімали у місті Лева

Львів – це не просто культурна столиця України, а й місто, наповнене неймовірною архітектурою та особливою атмосферою на вулицях. Тут завжди пахне кавою, а затишні заклади так і манять до себе.

Вулицями міста Лева часто знімали українські фільми. У матеріалі 24 Каналу розповімо, які саме стрічки знімали на території Львова.

Дивіться також Найновіший мінісеріал-бойовик, який став фаворитом українців на Netflix

Які українські фільми знімали у Львові?

""Я, "Побєда" і Берлін"

Одним з українських фільмів, які знімалися у Львові, є стрічка, знята за мотивами однойменної повісті музиканта Кузьми Скрябіна "Я, Побєда і Берлін".

Прем'єра фільму у світі відбулася 4 травня 2024 року, а в Україні стрічка вийшла 14 березня. Це фільм української режисерки Ольги Ряшиної.

"Я, "Побєда" і Берлін": дивіться онлайн трейлер фільму

Історія розповідає про молодого музиканта на прізвисько Кузьма, який на початку 1990-х років купує старий автомобіль "Побєда" і відправляється на ньому в Берлін. Дорогою його чекає чимало пригод та випробувань, які створюють комічні ситуації. Відомо, що цей фільм знімали у Львові, Києві та Берліні.

Ось список акторів фільму:

Іван Бліндар – Кузьма

Володимир Гева – Бард

Марія Стопник – Барбара

Ростислав Бьоме – Карстен

Адам Хаді – Руді

Алейна Кандемір – Ден

Міхаель Отто Ротман – Томас

Михайло Понзель – Лесик

Микита Васейко – Яцик

Зверніть увагу, як змінилась Мелашка із серіалу "Спіймати Кайдаша", яка шокувала новиною про весілля

Крім того, чимало сцен, які знімали у Львові, можна побачити в першому сезоні українського серіалу "Кава з кардамоном". Як відомо, зйомки активно проходили у Львові та Жовкві.

Ще одна популярна комедія, яку знімали на вулицях Львова, – це фільм 2016 року "Селфі Паті". Стрічку зняв український режисер Любомир Левицький. Це історія про чотирьох друзів-студентів, які намагаються згадати події минулої ночі.