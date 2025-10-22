Вулиці Львова у кадрі: 3 українські фільми, які знімали у місті Лева
- Фільм "Я, Побєда і Берлін" знімали у Львові, Києві та Берліні, прем'єра в Україні відбулася 14 березня 2024 року.
- Українські фільми "Кава з кардамоном" та "Селфі Паті" також містять сцени, зняті на вулицях Львова.
Львів – це не просто культурна столиця України, а й місто, наповнене неймовірною архітектурою та особливою атмосферою на вулицях. Тут завжди пахне кавою, а затишні заклади так і манять до себе.
Вулицями міста Лева часто знімали українські фільми. У матеріалі 24 Каналу розповімо, які саме стрічки знімали на території Львова.
Які українські фільми знімали у Львові?
""Я, "Побєда" і Берлін"
Одним з українських фільмів, які знімалися у Львові, є стрічка, знята за мотивами однойменної повісті музиканта Кузьми Скрябіна "Я, Побєда і Берлін".
Прем'єра фільму у світі відбулася 4 травня 2024 року, а в Україні стрічка вийшла 14 березня. Це фільм української режисерки Ольги Ряшиної.
"Я, "Побєда" і Берлін": дивіться онлайн трейлер фільму
Історія розповідає про молодого музиканта на прізвисько Кузьма, який на початку 1990-х років купує старий автомобіль "Побєда" і відправляється на ньому в Берлін. Дорогою його чекає чимало пригод та випробувань, які створюють комічні ситуації. Відомо, що цей фільм знімали у Львові, Києві та Берліні.
Ось список акторів фільму:
- Іван Бліндар – Кузьма
- Володимир Гева – Бард
- Марія Стопник – Барбара
- Ростислав Бьоме – Карстен
- Адам Хаді – Руді
- Алейна Кандемір – Ден
- Міхаель Отто Ротман – Томас
- Михайло Понзель – Лесик
- Микита Васейко – Яцик
Крім того, чимало сцен, які знімали у Львові, можна побачити в першому сезоні українського серіалу "Кава з кардамоном". Як відомо, зйомки активно проходили у Львові та Жовкві.
Ще одна популярна комедія, яку знімали на вулицях Львова, – це фільм 2016 року "Селфі Паті". Стрічку зняв український режисер Любомир Левицький. Це історія про чотирьох друзів-студентів, які намагаються згадати події минулої ночі.