Улицы Львова в кадре: 3 украинских фильма, которые снимали в городе Льва

Львов – это не просто культурная столица Украины, но и город, наполненный невероятной архитектурой и особой атмосферой на улицах. Здесь всегда пахнет кофе, а уютные заведения так и манят к себе.

По улицам города Льва часто снимали украинские фильмы. В материале 24 Канала расскажем, какие именно ленты снимали на территории Львова.

Какие украинские фильмы снимали во Львове?

""Я, "Победа" и Берлин"

Одним из украинских фильмов, которые снимались во Львове, является лента, снятая по мотивам одноименной повести музыканта Кузьмы Скрябина "Я, Победа и Берлин".

Премьера фильма в мире состоялась 4 мая 2024, а в Украине лента вышла 14 марта. Это фильм украинского режиссера Ольги Ряшиной.

"Я, "Победа" и Берлин": смотрите онлайн трейлер фильма

История рассказывает о молодом музыканте по прозвищу Кузьма, который в начале 1990-х годов покупает подержанный автомобиль "Победа" и отправляется на нем в Берлин. По дороге его ждет немало приключений и испытаний, которые создают комические ситуации. Известно, что этот фильм снимали во Львове, Киеве и Берлине.

Вот список актеров фильма:

Иван Блиндар – Кузьма

Владимир Гева – Бард

Мария Стопник – Барбара

Ростислав Бёме – Карстен

Адам Хади – Руди

Алейна Кандемир – Дэн

Михаэль Отто Ротман – Томас

Михаил Понзель – Лесик

Никита Васейко – Яцик

Кроме того, немало сцен, которые снимали во Львове, можно увидеть в первом сезоне украинского сериала "Кофе с кардамоном". Как известно, съемки активно проходили во Львове и Жовкве.

Еще одна популярная комедия, которую снимали на улицах Львова, – это фильм 2016 года "Селфи Пати". Ленту снял украинский режиссер Любомир Левицкий. Это история о четырех друзьях-студентах, которые пытаются вспомнить события прошлой ночи.