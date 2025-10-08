Іноді найкраща терапія – це добрий фільм зі щирими героями, ароматом кави та вірою у краще. Такі кінокартини вчать помічати красу у найменших деталях і не боятись жити по-своєму.

Ці стрічки – мов теплий плед і чашка какао у вечір, коли хочеться вірити у добро. Кожен фільм у добірці на Кіно 24 – своєрідна історія про пошук себе, щирість і любов, що ховається у найдрібніших закутках душі.

"Амелі", 2001

Молода офіціантка Амелі живе у чарівному світі власних фантазій у Парижі. Раптом вона вирішує зробити життя інших людей трохи кращим – дівчина потай допомагає тим, хто її оточує. Коли вона навчиться дарувати щастям іншим, то Амелі зможе знайти щастя і для себе.

Кадр із фільму "Амелі" / Кадр із фільму

"Кухар на колесах", 2014

Карл Каспер – талановитий шеф, який втрачає роботу в престижному ресторані після конфлікту з критиком. Через це він вирішує почати все спочатку: купує фудтрак і разом із сином вирушає у гастрономічну подорож Америкою.

Кадр із фільму "Кухар на колесах" / Кадр із фільму

"Гордість і упередження", 2005

Адаптація класичного роману Джейн Остін про гостру на язик і незалежну Елізабет Беннет, яка не боїться кинути виклик правилам суспільства. Її знайомство з гордим, але шляхетним містером Дарсі починається з непорозумінь, але поступово переростає у щось глибше.

Кадр із фільму "Гордість і упередження" / Кадр із фільму

"Джулі та Джулія", 2009

Дві жінки, дві епохи, одна пристрасть – кулінарія. Джулія відкриває для себе французьку кухню у 1950-х, а через півстоліття Джулі вирішує вести блог, готуючи всі страви з книги Джулії.

Кадр із фільму "Джулі та Джулія" / Кадр із фільму

"Маленькі жінки", 2019

Історія про чотирьох сестер – Джо, Мег, Емі та Бет, які живуть у Новій Англії. Вони мріють, кохають, творять і шукають своє місце у світі. До прикладу, Джо – письменниця, яка прагне незалежності, а її історія стала символом жіночої свободи та самореалізації.

Кадр із фільму "Маленькі жінки" / Кадр із фільму

"Опівночі в Парижі", 2011

Письменник Ґіл Пендер разом зі своєю нареченою приїжджає в Париж. Та стається так, що чоловік щоночі, рівно опівночі, потрапляє у 1920-ті роки – у світ Гемінґвея, Пікассо, Фіцджеральда та муз джазової епохи. Стрічка розповідає про те, що щастя завжди має бути "тут і зараз".

Кадр із фільму "Опівночі в Парижі" / Кадр із фільму

