Їх варто подивитися: 5 найочікуваніших фільмів жовтня 2024

Новий фільм про Джокера, жахастик з Демі Мур – це лише невеликий перелік стрічок, які вийдуть у жовтні. Саме на ці стрічки найбільше очікують кіномани цього місяця.

У жовтні ми полюбляємо дивитися моторошні та загадкові фільми, адже осінній період найбільше асоціюється з Геловіном. Та серед прем'єр місяця не лише горор. У матеріалі Кіно 24 – одні з найочікуваніших фільмів жовтня 2024.

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"Джокер: Божевілля на двох"

Прем'єра: 3 жовтня

Це продовження історії безумця Артура Флека. За сюжетом, він потрапляє у психіатричну лікарню, де зустрічає докторку Гарлін Квінзель, роль якої виконала Леді Гага. Психіатриня спершу займається лікуванням Артура, а потім шалено у нього закохується.

Довгоочікуване продовження фільму про Джокера наразі викликає неоднозначні реакції серед критиків і глядачів. Стрічку варто подивитися, щоб скласти власне враження.

"Джокер: Божевілля на двох": дивіться трейлер онлайн

"Субстанція"

Прем'єра: 10 жовтня

Знаменита Демі Мур виконала у фільмі роль Елізабет Спарк – суперзірки кіно та володарки Оскара, якій знаходять молодшу заміну для ведення шоу. Жінка йде на рішучий крок та починає вживати препарат для реплікації клітин, мета якого створити кращу версію людини. На світ з'являється молодий і досконалий клон Елізабет, але у всього є свої наслідки.

"Субстанція": дивіться трейлер онлайн

"Учень. Історія Трампа"

Прем'єра: 17 жовтня

Події розгортаються у Нью-Йорку в другій половині 20 століття. Син Френка Трампа Дональд наймає скандального адвоката, щоб врятувати бізнес батька і створити власну імперію. Велику роль у цьому відіграє Рой Кон.

Команда Дональда Трампа добивалась скасування фільму, однак поправка до Конституції, що стосується свободи слова, не дала їм заборонити прем'єру. Критики хвалять стрічку та здібності актора, який виконав головну роль.

"Учень. Історія Трампа": дивіться трейлер онлайн

"Дикий робот"

Прем'єра: 17 жовтня

Чарівний анімаційний фільм розповідає про мандрівку робота на ймення Роз. Вона потрапила в корабельну аварію на безлюдному острові. Тепер Роз треба навчитися жити у нових умовах та налагодити стосунки з тваринами, що живуть на острові. Режисером мультфільму виступив Кріс Сандерс, який працював над стрічками "Як приборкати дракона" та "Ліло і Стіч".

"Дикий робот": дивіться трейлер онлайн

"БожеВільні"

Прем'єра: 31 жовтня

Події українського фільму розгортаються у Києві 70-х років. Головний герой – Андрій Довженко, який любить якісну музику, цінує свободу і спілкується українською мовою. Цього достатньо, щоб його відправили до психлікарні та поставили вигаданий діагноз. Андрій повинен зробити вибір – піддатися системі чи терпіти й очікувати.

"БожеВільні": дивіться трейлер онлайн