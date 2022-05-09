FILM.UA Group презентував пілотну серію документального серіалу про українську лайку
FILM.UA Group презентував пілотну серію майбутнього циклу "ЧИЙ Х*Й?" про історію виникнення української ненормативної лексики. Відсьогодні, 9 травня, перший епізод проєкту можна переглянути в онлайн-кінотеатрі SWEET.TV.
Вперше в історії українських платформ відео з’явилося без цензури. Відомо, зйомки серіалу розпочалися ще до війни. "ЧИЙ Х*Й?" планувався як освітній проєкт, що досліджує табуйовану сторону культурної спадщини українців та спростовує хибну думку, ніби у матюччя немає українського коріння. Про це 24 каналу повідомила пресслужба серіалу.
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Як зазначила пресслужба, зараз цей проєкт як ніколи актуальний. "На початку повномасштабного російського вторгнення фраза про "русскій воєнний корабль" стала гаслом боротьби за свободу. Матюки отримали нові функції: тепер це не лише табуйований засіб для вираження емоцій, а ще й форма протесту, потужна зброя в інформаційній війні проти окупантів", – доповнили вони.
FILM.UA Group презентував пілотну серію документального серіалу про українську лайку
За словами автора ідеї, Дмитра Куєвди, "тема українських матюків у нашій культурі була завжди актуальною, однак мало хто поза межами інститутів досліджував та розповідав про неї".
Зараз, із початком війни, коли російський військовий корабель уся країна посилає просто нах*й, проєкт “ЧИЙ Х*Й?” набув нових сенсів. Бо ми маємо не тільки правильно вказувати напрямок, але й доводити, що кожне слово у нашій мові – насправді наше, а не спадок від "старшого брата",
– зазначив режисер.
Документальний серіал "ЧИЙ Х*Й?": дивіться тизер проєкту
Про що розповідає цикл сюжетів
Цикл розповідає про походження та еволюцію ненормативної лексики від часів Київської Русі до сьогодення. Зокрема у кожного епізоді спікери розглядають одне з п’яти найпопулярніших обсценних слів і нетривіальні сфери їхнього використання.
Ярослав Мудрий / Фото пресслужби
У першому випуску йдеться про появу лайки, її вживання історичними постатями (наприклад, Ярославом Мудрим), заборону церквою, цензуру у ЗМІ та історію про Діда Панаса.
Як зазначила пресслужба, спеціально для проєкту на Троєщині у Києві створили мурал із зображенням Петра Юхимовича Весклярова та легендарної фрази, що йому приписують "Отака х*йня, малята". "Культова постать дитячого контенту кінця 1980-х, Дід Панас, став своєрідним народним героєм, хоча прямих доказів факту його лайки у прямому ефірі "Вечірньої казки" немає. Проте ця фраза стала одним із перших всеукраїнських мемів, популярних і зараз", – доповнили вони.
Мурал із зображенням Петра Юхимовича Весклярова / Фото пресслужби
Консультант і спікер – відомий філолог Остап Українець. Свою думку про використання матюків висловили також популярні експерти з лихослів’я: письменник Лесь Подерв'янський, стендап-комік Андрій Щегель, блогер Сергій Іванов, керівниця "Дикого Театру" Ярослава Кравченко, вокаліст гурту ТНМК Олександр "Фоззі" Сидоренко. На противагу поборників нецензурщини виступив архієрей Православної Церкви України Євстратій Зоря.
Документальний серіал про українську лайку: спікери / Фото пресслужби
"Давайте будемо чесними: українська лайка – невіддільна частина розвитку української нації. Зараз ми бачимо маршрут військового корабля на білбордах по всій країні, отже, казати, ніби лайка не є частиною нашої культури – це обманювати себе. І SWEET.TV, як національний онлайн-кінотеатр, допомагає показати українську мову в різних проявах", – зазначив Олександр Резунов, директор SWEET.TV.
"ЧИЙ Х*Й?" доповнив лінійку документальних проєктів FILM.UA Group формату Ukraine Originals, присвячених культурним і традиційним надбанням українців. До цього списку вже увійшли: "Спадок" – про старовинні костюми різних регіонів України, "Весільний Спадок" – про весільні костюми та обряди, "Борщ" – про головну страву країни. Тепер до них додалася лінгвістично-культурна розвідка про тему, що завжди заборонялась.
Зйомки інших випусків циклу розпочнуться, щойно дозволить ситуація у країні.
Слава Україні! А російський військовий корабель іде на*уй!,
– зазначила пресслужба серіалу.