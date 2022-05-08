За словами учасника творчої групи "України в огні 2", серіал кінематографічно й правдиво розповідає про війну в Україні. Ці кадри – "зафіксована пам’ять", це "відео про життя і смерть цілого народу, який намагаються стерти з лиця землі".

До теми Життя – режисер нашого кіно: інтерв’ю зі співавтором серіалу "Україна в огні 2"

"Україна в огні 2": доступно 85 епізодів серіалу

Кожен епізод документального серіалу триває 1 хвилину. Адже завданням авторів була "лаконічна кіноправда". В інтерв'ю 24 каналу автор наголосив, що кількість серій визначить життя.

У довженківській "Україні в огні" 50 розділів. У нас уже більше серій, але в плані довженківських розділів тематику ще не розкрито. Цикли вже оформлюються, але вони ще не всі розвинуті,

– зазначила творча група.

До речі. Усі серії проєкту можна переглянути у фейсбуці та інстаграмі. Опис кожного епізоду із датою виходу переглядайте за посиланням.

Теми, які висвітлює "Україна в огні 2"

"Україна в огні 2" – це документальний серіал про повномасштабне вторгнення росіян на землі України. Попри жахливі кадри відчаю, він показує гідну боротьбу українського народу за свободу. Серед тем:

історії кохання;

жителі сателіта столиці Ірпеня зазнають масованих російських обстрілів;

Україна дає відсіч і гартує свій дух гімном єдності;

мирні українці теж чинять опір російській агресії;

Росія системно атакує цивільну інфраструктуру;

народження "дітей війни" у бомбосховищах;

фрагменти хроніки обстрілу міста Старобільськ;

героїзм наших воїнів;

жорстокі порушення прав людини та гуманітарного права тощо.

"Україна в огні 2": серія 85 "Воєнна історія кохання 2: Міна, любов і життя"

Деякі теми наразі творча команда вирішила не висвітлювати. Наприклад, "мародерство українців, зрадництво, чиновництво, самодурство – ці теми актуальні, й вони розкриваються в кінопоемі Довженка".

"Ці теми актуальні, вони розкриваються в кінопоемі Довженка. Там є ті, хто прагне "катів катувати", і ті, хто прагне "катам помагати". Ми ці аспекти ще досліджуємо. А наразі, за словами Довженка, "гине Україна... в’язні й судді повинні битись поруч", – наголосив співавтор.

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