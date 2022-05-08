По словам участника творческой группы "Украина в огне 2", сериал кинематографически и правдиво рассказывает о войне в Украине. Эти кадры – "зафиксированная память", это "видео о жизни и смерти целого народа, пытающегося стереть с лица земли".

К теме Жизнь – режиссер нашего кино: интервью с соавтором сериала "Украина в огне 2"

"Украина в огне 2": доступно 85 эпизодов сериала

Каждый эпизод документального сериала длится 1 минуту. Ведь задачей авторов была "лаконичная киноправда". В интервью 24 каналу автор подчеркнул, что количество серий определит жизнь.

В довженковской "Украине в огне" 50 глав. У нас уже больше серий, но в плане долженковских разделов тематика еще не раскрыта. Циклы уже оформляются, но они еще не все развиты,

– отметила творческая группа.

Кстати говоря. Все серии проекта можно просмотреть в фейсбуке и инстаграме. Описание каждого эпизода с датой выхода смотрите по ссылке.

Темы, которые освещает "Украина в огне 2"

"Украина в огне 2" – это документальный сериал о полномасштабном вторжении россиян на земле Украины. Несмотря на ужасные кадры отчаяния, он показывает достойную борьбу украинского народа за свободу. Среди тем:

истории любви;

жители сателлита столицы Ирпеня подвергаются массированным российским обстрелам;

Украина дает отпор и закаляет свой дух гимном единства;

мирные украинцы тоже сопротивляются российской агрессии;

Россия системно атакует гражданскую инфраструктуру;

рождение "детей войны" в бомбоубежищах;

фрагменты хроники обстрела города Старобельск;

героизм наших воинов;

жестокие нарушения прав человека и гуманитарного права и т.д.

"Украина в огне 2": серия 85 "Военная история любви 2: Мина, любовь и жизнь"

Некоторые темы творческая команда решила не освещать. Например, "мародерство украинцев, предательство, чиновничество, самодурство – эти темы актуальны, и они раскрываются в кинопоэме Довженко".

"Эти темы актуальны, они раскрываются в кинопоэме Довженко. Там есть те, кто стремится "палачей пытать", и те, кто стремится "палачам помогать". Мы эти аспекты еще исследуем. А сейчас, по словам Довженко," погибает Украина… заключенные и судьи должны биться рядом", – подчеркнул соавтор.

Читайте также Не умножена вся русская культура на ноль, – обосновал соавтор "Украина в огне 2"