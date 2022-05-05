"Украина в огне 2" – это документальный сериал о полномасштабном вторжении россиян на земле Украины. Несмотря на ужасные кадры отчаяния, он показывает достойную борьбу украинского народа за свободу. На сегодняшний день проект насчитывает 80 эпизодов, каждый из которых длится одну минуту.

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В этом и состоит его феноменальность, это "подобно тому, как люди раньше писали письма, потом фотографировали, сейчас они снимают видео и общаются этим – между собой, с миром".

В рамках проекта "Интервью 24" мы пообщались с участником творческой группы "Украина в огне 2" и узнали немало важного сериала. Он рассказал о целях создания проекта, нужен ли документальному фильму сценарий и почему важно рассказывать миру о войне в формате кино.

Важно. Авторы видео и создатели сериала " Украина в огне 2" из соображений безопасности держат свои имена в секрете.

Интервью с участником творческой группы проекта "Украина в огне 2"

Как показывать войну миру в формате кино

Как рассказывать миру о войне России против Украины? И почему это важно?

Рассказывать правдиво, страстно, от первого лица. "Украина в огне 2" делает это кинематографически – на основе видео очевидцев. Это важно, потому что эти кадры – сама реальность в киноформе, а не ментальные конструкты или аргументы – это кинодокументы. Эти кадры – зафиксированная память. Кинопамять объемнее обычной человеческой, индивидуальной: камера "видит" больше.

Даже если мы погибнем, это кино имеет шанс выжить или пережить нас.

Есть шанс и на то, что эти кадры как фиксируют реальность, так и вдохновляют – к действиям, чувствам, жизни. И других нас.

О цели, идее и названии проекта "Украина в огне 2"

Вы продолжили кинопоэму Довженко "Украина в огне" 1943 года – почему именно ее, а не фильм "Зима в огне" 2015 года, рассказывающий о Революции Достоинства? В чем ваша цель?

"Украина в огне" Довженко – это кинопоэма о войне, и мы сейчас имеем войну, а не революцию. Правда, у нас есть кинематографическая революция – эпоха, когда очевидец может фиксировать события, мгновенно обнародовать их, становясь сотворцем кино. Да, видео – еще не кино, но это все часть его сотворения. Это было раньше. Но феноменальным является объем – поток визуального общения.



"Украина в огне" Довженко / Фото обложки книги из Википедии

Подобно тому, как люди раньше писали письма, потом фотографировали, сейчас они снимают видео и общаются этим – между собой, с миром. Эту кинореволюцию ждали, и она происходит на наших глазах и при нашем участии в Украине. Значимость ее и в смысле и смыслах – это не видео развлечений, зверюшек, моды, самолюбования и приключений под музыку. Это в совокупности видео о жизни и смерти всего народа, который пытаются стереть с лица земли.

Представьте себе, если бы у таких гаджетов с камерами были жертвы Голодомора или Бабьего Яра. Поэтому мы живем в феноменальное время, и Украина совершает кинематографическую революцию – скоро об этом будут писать в книгах по истории.

Наша цель – быть в авангарде этой кинореволюции во имя народа Украины. Это звучит пафосно, но не правда ли? Если вы почитаете Украина в огне, то поймете параллели той и этой войны. Однако пока нам немного больше повезло, потому что "Украину в огне" Довженко прочитали только после войны, а "Украину в огне 2" уже могут видеть в мире во время войны – все небезразличны. Возможно кино спасет Украину от дальнейшего геноцида.

Кстати говоря. Все серии проекта можно просмотреть в фейсбуке и инстаграме. Описание каждого эпизода с датой выхода смотрите по ссылке.

Сотрудничала ли ваша команда с режиссером Евгением Афинеевским, который снял фильм "Зима в огне"?

Пока нет. Насколько нам известно, этот фильм сняли преимущественно украинские операторы. Мы работаем на украинском кино. Нам нужно свое развивать, а не потакать Голливуду. Чужому еще учиться, но своего не сторониться. Хватит смотреть на чужбину, как на указатель. Да и в искусстве границ нет. Мы должны избавляться от комплекса неполноценности в себе и не позволять использовать себя. Мы этого стоим.

Голливуда еще не было, когда на территории Украины уже делали кино.

Следует ли ориентироваться на деньги и тщеславие? Кто помнит тех всех оскароносных или каннско-берлинско-венецийских лауреатов ветвей и "зверей" через месяц или годы?

Смотрим глубже. Условно говоря, объясните, чем Шон Пенн лучший актер при Олега Цёна? Да, Джулия Робертс – классная актриса, но неужели Ирма Витовска-Ванца – на два класса не выше? Тем более нам ближе. А Валентин Васянович глубже Спилберга. Продолжите этот список сами. Смысл ясен? У нас есть шанс осознать это. И страницы и новости о кино в СМИ будут о кино украинском.

Надо идти навстречу друг другу – становиться друзьями и приятелями украинского кино и украинских кинематографистов. Ибо нередко о них пишут в печати только после смерти. И не потому, что они заслужили, основной повод – это смерть.

Судьба дарит нам новый шанс обратиться к украинскому кино как части украинской культуры. Надеюсь, мы им в этот раз воспользуемся.

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Были ли у вас другие варианты названия самого проекта?

Да. Мы искали точное название, были варианты, например "Хроники войны" или "Хроники храбрых львов". Это кино делалось с первого дня войны – во взрывы и часто без света и интернета. Пора было определяться с названием, чтобы выпускать наработанное. Потому что не знали, будет ли "завтра". Тогда однажды ночью нас посетил Довженко из его – с нашей – "Украиной в огне". Это было 100 % попадания – по содержанию, смыслу, значимости. Мы совещались и с литературоведами – они нас поддерживают.

Единственный нюанс – это название уже эксплуатировали. В частности, Оливер Стоун в его откровенно антиукраинских пропутинских фильмах. Мы понимали риск в аспекте коммуникаций с общественностью. Кстати, это потом подтвердилось. Недавно одна художественная организация отказалась показывать фильм из соображений пиара. Там, вероятно, не знали, что это долженковское название. Мы понимаем, что на некоторых "гугл" влияет больше украинской истории или традиции.

Но мы решили держаться традиции и бороться и за Довженко, и тем самым за Украину, чтобы попытаться вернуть это сакральное для нас название. Надеюсь, нас в этом поддержат. Поэтому Украина в огне 2 – это название выстрадано и в этой войне.



"Украина в огне 2" – аллюзия кинопоэмы Довженко 1943 года / Фото из фейсбука проекта

Как возникла идея делать именно минутные эпизоды?

На войне много не говорят, потому и документальное кино о войне должно быть кратким. В то же время, объем или мера внимания (attention span) – это вопрос о тренде постмодерна. Мы его создатели, носители и жертвы. Мы идем за трендом, и у нас есть опыт – навыки и успехи в этом плане. С другой стороны – такой хронометраж с самого начала ущербный, и мы это сразу почувствовали.

" Интервью 24" – проект на сайте 24 канала о важнейших темах. Разговоры, которые меняют страну к лучшему.

Автор проекта – заместитель главного редактора сайта Анастасия Зазуляк.

Уже первые серии были отзывы: это хочется смотреть дольше. Поэтому был соблазн более длинных серий. Это обусловлено внутренними потребностями. Человек в кино, как и в театре, стремится к катарсису – духовному очищению, трансформации. Это, по физиологической аналогии, можно, извините, потому что это несколько редуцировано – свести к понятию оргазма. То есть, как довести до оргазма за минуту? Это физиологически и психологически почти невозможно. Но это кино, и у него нет такой цели. Наша задача – лаконичная киноправда. Станет ли это тизером интереса или его апогеем – вопрос открытый.

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Сколько времени тратите на работу минутной серии?

Никто не поверит. Пусть это остается вопросом кинокухни. Никто не спрашивает, сколько готовится блюдо – важно, что сделано с любовью.

А кто снимал кадры к фильму?

Абсолютное большинство кадров – из видео очевидцев. Часть – это художественные кадры мест, фото. Они могут добавить историческую параллель или эстетизировать нарратив, реальность. Потому что иногда это поразительные кадры насилия, жестокости, смерти.

Мы придерживаемся той точки зрения, что насилие нужно показывать и показывать тех, кто его совершил, последствия. Конкретно в этом состоит ответственность кинематографиста.

Поэтому мы показываем бомбардировки в Чернигове и сбитого пилота, который это сделал. Но в то же время смерть как таковая на экране не должна становиться социальной порнографией, а ее визуальный смысл – вдохновлять жизнь, давать надежду.

Мы ценим эти кадры очевидцев и признаем. Благодарны тем, кто их делал с опасностью для жизни и здоровья. К сожалению, в большинстве случаев невозможно идентифицировать тех, кто их делал. А иногда это безответственно и неэтично делать – отмечать их. Следует помнить, что миллионы украинцев продолжают жить в оккупации. Идет война. И это может стоить жизни.

Возвращаясь к теме украинской кинореволюции, мы понимаем, что коллективно люди, которые снимают эти кадры – от очевидцев до профессиональных операторов – все они составляют народ. И в этом смысле – это, возможно, один из первых полноценно народных украинских документальных фильмов.

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Как вы думаете, ваш формат понравится зрителям? На какую аудиторию транслируется сериал? Будет этого достаточно для популяризации темы войны в мире?

Формат срабатывает. Он выходит на социальных платформах. Его удобно смотреть на мобильных гаджетах. Да, кинотеатр – круче, но это миникинотеатр. Потенциальная аудитория огромна. Ведь у миллиардов людей в мире уже есть гаджеты и интернет. Но есть проблема с распространением, потому что контент сложен, поэтому мы просим всех – прежде всего украинцев в Украине и за рубежом – без устали его распространять – во имя миллионов, в память тех, кого уже с нами физически нет в результате этой войны.

Сколько человек работает над проектом?

Мы не афишируем ничего персонального сейчас. И просим это понять. У нас есть потери. Война продолжается. Этому придет свое время.

Нужен ли документальному проекту сценарий

Учитывая, что это документальная хроника, расскажите, как вы работаете над сериалом? Нужен ли документальному проекту сценарий?

В общем, сценарий не нужен, потому что жизнь, зафиксированная в кадрах, – уже основа смыслов серии. Но это не значит, что можно просто подать видео и готова серия. В идеале у серии должна быть драматургия, конфликт. В документальном кино его выявляют документ или факт. Пресссекретарь ВС РФ утверждает, что те не "наносят удары по гражданским объектам", но видео очевидцев в фильме показывает, что это делается во многих городах и систематически. Это военные преступления.

Львов уже несколько раз был обстрелян ракетами, и мы показываем, кто и когда делал это в последний раз – через историческую параллель как основу серии, добавляем песню о Львове. Так что часть серий – поэтическая. Несмотря на войну, украинцы сеют – и так было всегда, и это показывает "Земля" Довженко – наша земля очарована. Или бомбы, взрывные устройства – эта современная убийственная русская культура, против которой у мирных жителей нет спасения. Это язык, на котором россияне общаются с преимущественно русскоязычными украинцами, убивая тысячи. В фильме есть и позитив – "казацкий драйв", любовь к войне, проявления чудес. Как, например, в случае киевлянина, которого дважды переехал БТР, а он выжил – это метафора украинской удачи.

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"Жизнь – режиссер нашего кино": сколько будет еще серий и что не попадет в сериал

Что еще попадет в сериал? И что точно не попадет? Сколько еще будет эпизодов? Есть ли у вас запланированное количество серий?

Это определять для жизни. Мы надеемся серий будет немного – война завершится победой. Но жизнь – режиссер нашего кино. В долженковской "Украине в огне" 50 глав. У нас уже больше серий, но в плане долженковских разделов тематика еще не раскрыта. Циклы уже оформляются, но они еще не все развиты.

Действительно, некоторые темы пока не освещаем. Например, мародерство украинцев, предательство, чиновничество, самодурство – эти темы актуальны, и они раскрываются в кинопоэме Довженко. Там есть те, кто стремится "палачей пытать", и те, кто стремится "палачам помогать". Мы эти аспекты еще исследуем . Пока же Довженко, "гибнет Украина... заключенные и судьи должны биться рядом".

Трудно ли переживать снова каждую историю, работая над сериалом?

Это сложный вопрос. Мы все можем иметь, если даже не были свидетелями или жертвами насилия на войне, травму свидетеля. Это чувствуешь, когда на днях прорабатываешь видео очевидцев, например, из Черниговщины, Киевщины, Херсонщины, Харьковщины. Но есть и позитивы. Как там в песне поется, "мои два цвета, красный - это любовь, а черный - это печаль".

Как вы планируете работать над популяризацией сериала? Хотите интегрировать в известные премии Глобус или Эмми? Ибо помним, что "Зима в огне" была номинирована на Оскар.

Мы только надеемся на себя, украинцев – наше чувство достоинства, солидарности – и тех, кто нам симпатизирует. У нас нет намерений тщеславия. "Оскары", "глобусы" и "медведи" – на них всегда есть желающие и среди наших тщеславий. У них не было Довженко и от этого не умолял. Наша награда – это признание украинцев.

О существовании русской культуры и ее бойкоте

Напоследок хочу спросить, что вы думаете о бойкоте русской культуры сейчас?

Что такое российская культура? Если брать энциклопедическое ее определение, то русская культура как совокупность материальных и духовных ценностей – это стремление уничтожить и унизить нас силой: армией, бомбами, насилием – как народ. Как можно не бойкотировать такую культуру? Это единственная адекватная реакция нашего страны и народа. Культура – это не имитация, не фотографии городов и картины эрмитажей или кадры фильмов, а то, что они нам несут.

На бумаге пишут и нас поучают: "В человеке все должно быть прекрасным", а в жизни – убивают мирных жителей, насилуют украинских женщин, экскрементируют в наших домах, разрушают тысячи наших школ, грабят нас? Кстати, не только в Украине. О какой культуре идет речь?

Не умножена ли вся русская культура на ноль? Культура – это мера человечности, и какова она у пилота, сбрасывающего бомбы на мирные города, тогда как абсолютное большинство россиян поддерживает такую войну или не останавливает ее? Не стала ли русская культура образцом кощунства, двуличности?

Остается еще вопрос индивидуального отношения: к русскому языку, к отдельным представителям так называемой русской культуры. И этот вопрос решает каждый себе. Русскоязычные украинцы наконец-то осознают: россияне их уничтожают, а не, как обещали, защищают. Блокадны и разрушены преимущественно русифицированные украинские города, россияне как оккупанты сначала доводят все до гуманитарной катастрофы, а потом, как "спасители", дают хлеб, воду и макароны. По нашим наблюдениям, большинство убитых мирных украинцев и разрушенных местностей – русскоязычные. Мертвые уже не поймут, что их через язык использовали и убили. Но, может быть, живые еще могут понять. Не убийственна ли такая русская "культура"? Судите сами.

Важно. Вскоре читайте также большое интервью в рамках проекта " Интервью 24" с режиссером Дмитрием Сухолитким-Собчуком и продюсером Александрой Костиной о фильме "Памфир", его премьере в Каннах и бойкоте русской культуры.