Що таке нині російська культура?, – питає автор. Якщо брати енциклопедичне її визначення, то російська культура як сукупність матеріальних і духовних цінностей – це нині прагнення знищити й принизити нас силою: армією, бомбами, насильством – як народ, передає 24 канал. "Як можна не бойкотувати таку культуру?"

Читайте повне інтерв’ю Життя – режисер нашого кіно: інтерв’ю зі співавтором серіалу "Україна в огні 2"

Про бойкот російської культури

За словами співавтора, бойкот – це єдина адекватна реакція нашої держави та народу. Адже, культура – це не імітація, не світлини міст та картини ермітажів чи кадри фільмів, а те, що вони нам несуть.

"На папері пишуть і нас повчають: "У людині все має бути прекрасним", а в житті – вбивають мирних жителів, гвалтують українських жінок, екскрементують у наших хатах, руйнують тисячі наших шкіл, грабують нас? До речі, не тільки в Україні. Про яку культуру йдеться?", – продовжив він.

Чи не помножена вся російська культура на нуль? Культура – це міра людяності, і яка вона в пілота, який скидає бомби на мирні міста, тоді як абсолютна більшість росіян підтримує таку війну або не зупиняє її? Чи не стала російська культура зразком блюзнірства, дволикості?

Крім цього, автор наголосив, що залишається ще питання індивідуального ставлення: до російської мови, до окремих представників так званої російської культури. І це питання вирішує кожен для себе.

"Російськомовні українці нарешті усвідомлюють: росіяни їх знищують, а не, як обіцяли, захищають. Блокадними та поруйнованими є переважно русифіковані українські міста, росіяни як окупанти спочатку доводять усе до гуманітарної катастрофи, а потім, як наче "спасителі", дають хліб, воду і макарони. За нашими спостереженнями, більшість убитих мирних українців і поруйнованих місцевостей – російськомовні. Мертві вже не збагнуть, що їх через мову використали та вбили. Але, можливо, живі ще можуть зрозуміти. Чи не вбивча така російська "культура"? Судіть самі", – підсумував він.

Що відомо про "Україну в огні 2"

"Україна в огні 2" – це документальний серіал про повномасштабне вторгнення росіян на землі України. Попри жахливі кадри відчаю, він показує гідну боротьбу українського народу за свободу. На сьогодні проєкт налічує 80 епізодів, кожен з яких триває одну хвилину.

"Абсолютна більшість кадрів – з відео очевидців. Частина – це мистецькі кадри місць, фото. Вони можуть додати історичну паралель чи естетизувати наратив, реальність. Бо часом це разючі кадри насильства, жорстокості, смерті", – сказав співавтор проєкту.

"Україна в огні 2": дивіться 81 епізод серіалу