FILM.UA Group презентував пілотну серію документального серіалу про українську лайку

Вперше в історії українських платформ відео з’явилося без цензури. Відомо, зйомки серіалу розпочалися ще до війни. "ЧИЙ Х*Й?" планувався як освітній проєкт, що досліджує табуйовану сторону культурної спадщини українців та спростовує хибну думку, ніби у матюччя немає українського коріння. Про це 24 каналу повідомила пресслужба серіалу.

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Як зазначила пресслужба, зараз цей проєкт як ніколи актуальний. "На початку повномасштабного російського вторгнення фраза про "русскій воєнний корабль" стала гаслом боротьби за свободу. Матюки отримали нові функції: тепер це не лише табуйований засіб для вираження емоцій, а ще й форма протесту, потужна зброя в інформаційній війні проти окупантів", – доповнили вони.

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За словами автора ідеї, Дмитра Куєвди, "тема українських матюків у нашій культурі була завжди актуальною, однак мало хто поза межами інститутів досліджував та розповідав про неї".

Зараз, із початком війни, коли російський військовий корабель уся країна посилає просто нах*й, проєкт “ЧИЙ Х*Й?” набув нових сенсів. Бо ми маємо не тільки правильно вказувати напрямок, але й доводити, що кожне слово у нашій мові – насправді наше, а не спадок від "старшого брата",

– зазначив режисер.

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Про що розповідає цикл сюжетів

Цикл розповідає про походження та еволюцію ненормативної лексики від часів Київської Русі до сьогодення. Зокрема у кожного епізоді спікери розглядають одне з п’яти найпопулярніших обсценних слів і нетривіальні сфери їхнього використання.



Ярослав Мудрий / Фото пресслужби