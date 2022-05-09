Впервые в истории украинских платформ видео появилось без цензуры. Известно, что съемки сериала начались еще до войны. "ЧИЙ Х*Й?" планировался как образовательный проект, исследующий табуированную сторону культурного наследия украинцев и опровергающий заблуждение, будто у матерей нет украинских корней. Об этом 24 каналу сообщила пресс-служба сериала.
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Как отметила пресс-служба, сейчас этот проект как никогда актуален. "В начале полномасштабного российского вторжения фраза о "русском военном корабле" стала лозунгом борьбы за свободу. Матери получили новые функции: теперь это не только табуированное средство для выражения эмоций, но еще и форма протеста, мощное оружие в информационной войне против оккупантов", – дополнили они.
FILM.UA Group презентовал пилотную серию документального сериала об украинской лайки
По словам автора идеи, Дмитрия Куевды, "тема украинских матов в нашей культуре была всегда актуальна, однако мало кто за пределами институтов исследовал и рассказывал о ней".
Сейчас, с началом войны, когда российский военный корабль вся страна посылает просто нах*й, проект "ЧЕЙ Х*Й?" приобрел новые смыслы. Ибо мы должны не только правильно указывать направление, но и доказывать, что каждое слово в нашем языке на самом деле наше, а не наследие от "старшего брата",
– отметил режиссер.
Документальный сериал "ЧИЙ Х*Й?": смотрите тизер проекта
О чем рассказывает цикл сюжетов
Цикл рассказывает о происхождении и эволюции ненормативной лексики со времен Киевской Руси до наших дней. В частности, в каждом эпизоде спикеры рассматривают одно из пяти самых популярных обсценных слов и сферы их использования.
Ярослав Мудрый / Фото пресс-службы
В первом выпуске речь идет о появлении лайки, ее употреблении историческими фигурами (например, Ярославом Мудрым), запрете церковью, цензуре в СМИ и истории о Деде Панасе.
Как отметила пресс-служба, специально для проекта на Троещине в Киеве создали мурал с изображением Петра Ефимовича Весклярова и легендарной фразы, приписываемые ему "Отака х*йня, малыши". "Культовая фигура детского контента конца 1980-х, Дед Афанасий, стал своеобразным народным героем, хотя прямых доказательств факта его лайки в прямом эфире "Вечерней сказки" нет. Однако эта фраза стала одной из первых всеукраинских мемов, популярных и сейчас", – дополнили они.
Мурал с изображением Петра Ефимовича Весклярова / Фото пресс-службы
Консультант и спикер – известный филолог Остап Украинец. Свое мнение об использовании мата высказали также популярные эксперты по злословию: писатель Лесь Подервянский, стендап-комик Андрей Щегель, блогер Сергей Иванов, руководительница "Дикого Театра" Ярослава Кравченко, вокалист группы ТНМК Александр "Фоззи" Сидоренко. В противоположность поборникам нецензурщины выступил архиерей Православной Церкви Евстратий Заря.
Документальный сериал об украинской лайки: спикеры / Фото пресс-службы
"Давайте будем честными: украинская лайка – неотделимая часть развития украинской нации. Сейчас мы видим маршрут военного корабля на билбордах по всей стране, следовательно, говорить, что лайка не является частью нашей культуры – это обманывать себя. И SWEET.TV, как национальный онлайн-кинотеатр, помогает показать украинский язык в разных проявлениях", – отметил Александр Резунов, директор SWEET.TV.
"ЧИЙ Х*Й?" дополнил линейку документальных проектов FILM.UA Group формата Ukraine Originals, посвященных культурному и традиционному достоянию украинцев. В этот список уже вошли: "Наследие" – о старинных костюмах разных регионов Украины, "Свадебный Наследие" – о свадебных костюмах и обрядах, "Борщ" – о главном блюде страны. Теперь к ним добавилась лингвистически-культурная разведка о всегда запрещающейся теме.
Съемки других выпусков цикла начнутся, как только разрешится ситуация в стране.
Слава Украине! А русский военный корабль идет на*уй!,
– отметила пресс-служба сериала.